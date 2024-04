Kreacje z odzysku, czyli ubrania z elektrośmieci dla celebrytów

- Głównym przekazem jest to, żeby nie wyrzucać elektrośmieci do zwykłego kosza, że trzeba je segregować, oddawać do odpowiednich miejsc, brać udział w zbiórkach takiego zużytego sprzętu i oddawać je do sklepów w przeznaczone miejsca. Chcemy dzieciom pokazać, że z tych elektroodpadów możemy coś jeszcze zrobić - możemy z nich odzyskać cenne surowce i dlatego nie należy ich mieszać z innymi odpadami - mówiła obecna na wydarzeniu ekspertka ds. ochrony środowiska Magdalena Staśkiewicz.

Wszystkie dzieci zaangażowały się w tworzenie nowych projektów – z elektrośmieci stworzyły suknię z pasków z opornikami, a także spódnice, peleryny, torebki, korony, gorsety i wiele innych elementów ubioru.

- Naszym pomysłem jest stworzenie spódnicy z folii holo. O wydarzeniu powiedziała nam nasza nauczycielka biologii. To jest ciekawe, bo możemy zrobić fajną kreację z takich rzeczy, o których nigdy bym nie pomyślała - mówiła jedna z uczestniczek, Natalia.

Projekty, które powstały w trakcie warsztatów, zostaną zaprezentowane we wrześniu na wielkim finale piątej edycji akcji połączonym z pokazem mody recyklingowej organizowanym w Warszawie.

ERP Polska to profesjonalna organizacja odzysku pomagającą producentom w wypełnianiu ich ustawowych obowiązków dotyczących recyklingu oraz przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i opakowań. Jednym z nich jest prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, takich jak projekt „Moda na recykling”. Wydarzenie co roku wspierają znane w całej Polsce gwiazdy, jak np. Anna Mucha, Basia Kurdej - Szatan, Dorota Gardias, Katarzyna Skrzynecka,, Edyta Herbuś,, Zygmunt Chajzer, Paulina Sykut - Jeżyna pochodząca z Puław i inni.