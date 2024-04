Orlen Oil Motor w piątek zmierzy się z Apatorem, czyli sprowadzić toruńskie Anioły na ziemię

Przed tygodniem Bartosz Zmarzlik i spółka po raz pierwszy w tym sezonie zaprezentowali się lubelskiej publiczności. Żużlowcy Motoru odwdzięczyli się fanom za gorący doping w niskiej temperaturze i nie dali absolutnie żadnych szans ebut.pl Stali Gorzów. „Koziołki” wygrały 55:35 i zgodnie z planem po dwóch kolejkach, z kompletem zwycięstw są na czele PGE Ekstraligi.

– Było bardzo zimno i od tego wypada zacząć. My jednak właściwie rozgrzewaliśmy naszą publiczność. Objechaliśmy dobry mecz i fajnie jest wrócić na nasz stadion. Za tydzień na naszym torze spotkamy się znowu i to jest dobre rozwiązanie – przyznał po meczu z gorzowianami zadowolony Mateusz Cierniak.

W piątek podopieczni Macieja Kuciapy znów wyjadą na własny tor, aby walczyć o kolejne zwycięstwo. Żużlowcy Orlen Oil Motoru pokazali, że są w świetnej formie, a jedynym zmartwieniem dla nich i lubelskich działaczy na początku sezonu jest… pogoda. Choć mamy już końcówkę kwietnia, to aura nie rozpieszcza nie tylko fanów, ale i samych żużlowców. Na szczęście „Koziołki” w dość nietypowych warunkach radzą sobie bardzo dobrze. W piątek czeka ich kolejne wyzwanie. Do Lublina przyjedzie Apator Toruń, który w poprzedniej kolejce rozprawił się u siebie z Fogo Unią Leszno. I to w jeszcze lepszym stylu niż lublinianie, bo „Anioły” rozbiły rywali aż 59:31.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w wysokiej wygranej bardzo pomogli dwaj dawni żużlowcy z lubelskiej ekipy – Robert Lambert i Wiktor Lampart. Dla obu powrót na stadion przy Al. Zygmuntowskich będzie miał szczególne znaczenie. Na torze o żadnych sentymentach nie będzie jednak mowy. Faworytem starcia będzie Orlen Oil Motor i chyba nikt nie wyobraża sobie innego scenariusza niż wygrana lubelskiego zespołu.

Ekipa z Torunia opiera się głównie na trzech zawodnikach. Oprócz Emila Sajfutdinowa to także: Patryk Dudek i Lambert. Było to widać zwłaszcza w pierwszej kolejce. W Gorzowie drużyna Piotra Barona zdobyła 39 punktów, a 36 z nich wywalczyli właśnie wspomniani żużlowcy. Przed tygodniem tercet liderów utrzymał wysoki poziom, bo w sumie zdobył 35 „oczek”. Tym razem wszyscy dołożyli jednak swoją cegiełkę.

Początek piątkowego meczu zaplanowano na godz. 20.30. Transmisję ze spotkania przeprowadzi Eleven Sports 1. Kibice będą też mogli śledzić wydarzenia na lubelskim torze na naszym portalu dziennikwschodni.pl.

AWIZOWANE SKŁADY

Orlen Oil Motor Lublin: 9. Dominik Kubera * 10. Mateusz Cierniak * 11. Jack Holder * 12. Fredrik Lindgren * 13. Bartosz Zmarzlik * 14. Wiktor Przyjemski *15. Bartosz Bańbor.

KS Apator Toruń: 1. Patryk Dudek * 2. Robert Lambert * 3. Wiktor Lampart * 4. Paweł Przedpełski * 5. Emil Sajfutdinow * 6. Krzysztof Lewandowski * 7. Mateusz Affelt.