Czy biura paszportowe będą czynne także w sobotę?

Biura paszportowe mieszczą się dzisiaj w Lublinie oraz dawnych miastach wojewódzkich: Zamościu, Białej Podlaskiej i Chełmie. Terenowe punkty paszportowe uruchomione zostały w czterech miejscowościach: Puławach, Kraśniku, a ostatnio w Krasnymstawie i Świdniku.

Nie tak dawno nowy wojewoda lubelski Krzysztof Komorski zapowiadał, że z uwagi na ogromne zainteresowanie biura i punkty paszportowe mogą zostać otwarte także w soboty.

- Te soboty są takimi ideałem, do którego byśmy dążyli. Natomiast musimy być kadrowo do tego przygotowani, a na dzisiaj nie jesteśmy - wojewoda Krzysztof Komorski przyznał podczas spotkania podsumowującego 100 dni jego urzędowania w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim i przypominał, że gdy obejmował urząd jego ekipa zastała w szafach 1500 wniosków, które nawet nie zostały wprowadzone do elektronicznego obiegu. - Do końca roku chcielibyśmy żeby i czas wydawania kart stałego pobytu i jeśli chodzi o biura paszportowe funkcjonowało to tak, jakbyśmy sobie życzyli – dodał.