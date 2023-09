Lublin: Bezdomne koty dostaną swoje „M”

Zostaną one przekazane do 8 spółdzielni i administracji mieszkaniowych na terenie Lublina. Domki są ocieplane styropianem, by chroniły przed zimnem i wiatrem. Każdy z nich ma uchylny dach, coz kolei pomoże w utrzymaniu w nich czystości i przygotowania legowiska.

– Zima dla kotów wolno żyjących bywa trudna. Na szczęście w naszym mieście nie brakuje osób, które pomagają zwierzętom przetrwać chłodne dni. Pamiętajmy, że koty wolno żyjące zasługują na naszą opiekę i troskę – mówi Blanka Rdest-Dudak, dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.

Mieszkania dla kotów pojawią się na terenach zarządzanych przez: Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową „Promyk”, Administrację Osiedla Ruta, Administrację Osiedla Skarpa, Spółdzielnię Mieszkaniową im. W. Z. Nałkowskich, Pracowniczą Spółdzielnię Mieszkaniową Kolejarz, Administrację Osiedla Łąkowa, Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” oraz do Zarządu Dzielnicy Węglin Północny.

Według szacunków, na terenie Lublina żyje około 2 tys. kotów wolno żyjących. Schronienia będą przekazane w ramach projektu budżetu obywatelskiego „Zadbajmy o zwierzęta”. Na cały projekt, dzięki któremu przeprowadzono również m.in. sterylizację i czipowanie zwierząt miasto przeznaczyło 200 tys. złotych.