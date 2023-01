Lublin ma być bardziej psi i koci. Czy nowy pomysł chwyci w restauracjach?

Akcja jest propozycją dla lokali gastronomicznych, handlowych czy kulturalnych. – Zapraszamy lubelskich przedsiębiorców do włączenia się w akcję. Zwierzęta to nie tylko nasi towarzysze, często są naszymi przyjaciółmi, a nawet członkami rodziny, z którymi chętnie idziemy do restauracji czy na mecz. Pamiętajmy także, że to wrażliwe istoty i pozostawione nawet na chwilę przed sklepem, biblioteką lub w innym miejscu są narażone na stres. Dlatego otwórzmy się na potrzeby właścicieli czworonogów oraz ich pupili i stwórzmy w naszym mieście miejsca, które będą mogli wspólnie odwiedzać – mówi cytowana w komunikacie urzędu miasta Blanka Rdest-Dudak, Dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej.

Samo miasto nie będzie wyszukiwało chętnych do wzięcia udziału w projekcie „Miejsce przyjazne zwierzętom”, tylko czeka na zgłoszenia. Każdy zgłoszony obiekt otrzyma tabliczkę lub naklejkę z informacją, że jest to „Miejsce przyjazne zwierzętom”. Będzie to widoczny znak, że do danego lokalu można wejść z pupilem.

Zgłoszenia należy kierować na adres komunalna@lublin.eu wpisując jako temat wiadomości „Miejsce przyjazne zwierzętom”. Termin ich nadsyłania mija 28 lutego.

– Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu IX edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin „Zadbajmy o zwierzęta” – dodają urzędnicy.

Koszt projektu to 116 tys. zł, ale nie ogranicza się on jedynie do oznakowania lokali. Zakres projektu jest znacznie szerszy i zakłada m.in. postawienie domków dla wolno żyjących kotów czy budek lęgowych dla ptaków, domków dla wiewiórek, jeży.

Wróćmy jednak do lokali i oznaczeń. Kilka lat temu była już w Lublinie podobna inicjatywa a prowadziła ja nieformalna grupa „Lublin z psem”. Jej członkowie oznaczali miejsca – np. sklepy – do których można było wejść z psem.