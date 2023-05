Już nie będzie gigantycznych korków przy SPSK 4

Wielopoziomowy parking znajdujący się vis a vis Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 i Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, tuż obok Centrum Symulacji Medycznej, zrealizowany został przez Uniwersytet Medyczny w systemie zaprojektuj i wybuduj. Powstał w miejscu nieczynnej od lat kotłowni węglowej. Parking miał być oddany do użytku już pod koniec sierpnia ubiegłego roku, ale pandemia COVID-19 oraz wybuch wojny na Ukrainie spowodowały braki na rynku materiałów budowlanych, a to sprawiło, że nabrał 9-miesięcznego opóźnienia.

- To wyjątkowa sprawa ponieważ pierwszy raz w historii naszej uczelni odważyliśmy się za własne środki wybudować supernowoczesny, wielopoziomowy parking. Chcieliśmy przez to rozpocząć to, co obserwuję od ponad 30 lat pracy w campusie akademickim i w pobliżu SPSK4, poprawę bardzo niekorzystnych warunków komunikacyjnych i dojazdowych. To dotyczy zarówno pacjentów, ich rodzin, a także i pracowników pobliskich placówek .To pierwszy etap zmian. W tym roku rozpocznie się też przebudowa parkingów w okolicach SPSK4 - mówi prof. Wojciecha Załuska, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego, głównego inwestora.