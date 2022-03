Lublin. Miasto wznowi zapisy Ukraińców na nadanie numeru PESEL. Rusza nowy punkt

Centrum Pomocy Obywatelom Ukrainy będzie działać w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych przy ul. Lwowskiej 11. Znajdzie się w nim aż 14 stanowisk obsługi, a wymagane zdjęcie będzie można zrobić na miejscu bez opłat.

Punkt będzie działać od poniedziałku do piątku od godz. 7.45 do 15.15. Ma prowadzić sprawy związane z nadawaniem numeru PESEL, zakładaniem profilu zaufanego oraz jednorazowym świadczeniem pieniężnym (300 zł). Ponadto będzie się zajmować świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami pomocy społecznej oraz przyjmowaniem wniosków o wsparcie dla osób, które przyjęły uchodźców pod swój dach.

Przed złożeniem wniosku o numer PESEL konieczne będzie umówienie się na wizytę na konkretny dzień i godzinę. Zapisy będą prowadzone w namiocie obok szkoły.

– Nowa placówka pozwoli znacznie przyspieszyć nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy – podkreśla Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta i zarazem pełnomocnik prezydenta Lublina ds. pomocy ukraińskim uchodźcom.

Dotychczas nadawanie uchodźcom numeru PESEL odbywało się w trzech punktach: przy Wieniawskiej 14, Filaretów 44 i Zemborzyckiej 88. Przez dwa tygodnie udało się tam przydzielić niemalże dwa tysiące numerów. Potrzeby są zdecydowanie większe. Chętnych było aż tylu, że wprowadzono zapisy, które wstrzymano, gdy zabrakło terminów na kwiecień.

– Zapisy ruszą ponownie wraz z uruchomieniem nowego punktu przy Lwowskiej – zapowiada Monika Głazik z biura prasowego Ratusza.

Główną przeszkodą w obsługiwaniu większej liczby Ukraińców był dotychczas niedobór czytników odcisków palców pobieranych od osób składających wniosek o numer PESEL. Dopiero w ubiegłym tygodniu miasto otrzymało od rządu zamówioną dostawę 30 czytników stacjonarnych oraz 3 mobilnych.

Na ul. Lwowską trafi część dodatkowych urządzeń. – Pozostałe czytniki rozdysponujemy do punktów prowadzących obsługę urzędową obywateli Ukrainy – zapowiada Głazik. – Część sprzętu będzie również wykorzystywana w Wydziale Spraw Administracyjnych przy Spokojnej do obsługi obywateli polskich, bo tamtejsze urządzenia są wykorzystywane obecnie na rzecz obywateli Ukrainy. Z kolei urządzenia mobilne będą wykorzystywane do obsługi osób z niepełnosprawnościami, chorych, pozostających w szpitalach i hospicjach.

Pozostałe punkty nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy (przy Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Zemborzyckiej 88) wciąż będą działać. Aby zapisać się na wizytę, uchodźcy nie będą musieli przyprowadzać całej rodziny, wystarczy jeden jej przedstawiciel. Termin będzie mogła zarezerwować również osoba, która gości uchodźców pod swoim dachem.