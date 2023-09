Lublin: Miejski monitoring ma być bardziej skuteczny. Na liście Ogród Saski i Stare Miasto

W parku wymienionych ma zostać 10 z 19 funkcjonujących tu kamer. Większość z nich zamontowano w trakcie wielkiej przebudowy, która rozpoczęła się na początku 2012 roku i trwała prawie dwa lata. Okazuje się, że urządzenia są już na tyle przestarzałe, że trzeba je wymienić. Mają niską rozdzielczość i nie posiadają wbudowanego doświetlenia podczerwieni, co utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia obserwację w nocy, po zmroku i przy gorszych warunkach pogodowych.

Do ogłoszonego przez miasto przetargu zgłosiła się jedna firma. Securion ze Świdnika demontaż starych kamer oraz dostawę i montaż nowych wycenił dokładnie na 159 307,57 zł. To niemal równo tyle, ile na to zadanie zarezerwował magistrat, bo koszt zamówienia oszacowano na 160 tys. zł. O ile oferta przejdzie ocenę formalną, wykonawca na realizację prac będzie miał 30 dni od podpisania umowy.

Do poniedziałku natomiast Ratusz czeka na propozycje w postępowaniu dotyczącym wymiany trzech kamer na Starym Mieście.

- W budynku klasztoru dominikanów przy ul. Złotej 9 konieczna jest zmiana lokalizacji oraz wymiana dwóch kamer monitoringu miejskiego wraz ze skrzynką elektryczną wewnątrz obiektu. Obecna infrastruktura techniczna pochodząca z lat 2009-2010 jest już technologicznie przestarzała – wyjaśnia Monika Głazik z biura prasowego Urzędu Miasta.

Jedno z przeznaczonych do wymiany urządzeń zamontowane jest na ogólnodostępnym tarasie, na którym znajduje się często odwiedzany punkt widokowy. Drugie swoim zasięgiem obejmuje zamkowe wzgórze i część ul. Podwale.

Wymieniona ma zostać także kamera na budynku Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” przy ul. Grodzkiej 11. Ta, która ją zastąpi ma zostać włączona do miejskiego systemu monitoringu.