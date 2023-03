Lublin. Misterium Światła i Ciemności dla ofiar Zagłady. Zdjęcia

Właśnie dlatego, żeby zadbać o pamięć ofiar, w Lublinie odbyło się Misterium Światła i Ciemności. W nocy z 16 na 17 marca 1942 roku Niemcy rozpoczęli likwidację getta na lubelskim Podzamczu. Pierwsza grupa mieszkańców – a było to 1,4 tys. osób - została deportowana do obozu zagłady w Bełżcu.

Co roku Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” organizuje misterium. Tym razem nowym elementem było przeniesienie światła spod ostatniej latarni miasta żydowskiego do ulicy Zimnej, skąd odjeżdżały transporty. To była ostatnia droga dla wielu Żydów.