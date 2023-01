Lublin. Most miał być gotowy jesienią, a będzie na wiosnę

Zamknięta ulica i zmienione trasy autobusów. To efekt budowy nowego mostu w ciągu ulicy Żeglarskiej nad Bystrzycą. Zadanie wykonuje spółka Primost Południe, a wartość inwestycji to około 37 mln zł (31,5 mln zł stanowią środki europejskie).

Miasto właśnie pochwaliło się postępami prac. Przy okazji informuje, że most będzie gotowy na wiosnę.

Tu jednak trzeba przypomnieć, że to nowy termin. Inwestycja rozpoczęła się maju i miała zostać zakończona do 29 listopada 2022 roku. Jednak już w październiku ten termin stał się nierealny. Wykonawca prosił miasto o aneksowanie umowy do 31 stycznia tego roku, ale Ratusz nie chciał się zgodzić. Naciskał, aby inwestycja zakończyła się w ubiegłym roku, bo nie miał pewności, czy przez opóźnienie nie straci unijnej dotacji.

Ostatecznie jednak jest już wskazany nowy termin. – Zgodnie z zapisami umowy, zakończenie przebudowy mostu na rzece Bystrzycy w ciągu ul. Żeglarskiej zaplanowano na koniec kwietnia – informują dziś służby prasowe urzędu miasta.

Most w ciągu ul. Żeglarskiej – postęp prac

– Jest już widoczna konstrukcja stalowa obiektu. Do budowy przyczółków drogowcy zużyli 160 ton stali zbrojeniowej. Zaawansowanie inwestycji to blisko 80 proc., a wartość wykonanych do tej pory robót to około 30 mln zł – informuje Ratusz.

Zakończył się już etap robót związanych z montażem stalowego rusztu, a grudzień upłynął pod znakiem wznoszenia konstrukcji dwóch pylonów oraz stężeń rurowych.

– Z końcem roku wykonano także skręcanie wieszaków prętowych. Wówczas na placu budowy pracowały dwa dźwigi o nośności 150 i 250 ton. Tym samym na moście w ciągu ul. Żeglarskiej zakończono prace przy montażu konstrukcji oraz stalowych elementów podwieszenia obiektu. W najbliższym tygodniu planowane jest wykonanie naciągu 44 want (lin) stalowych i zwolnienie podpór tymczasowych. Równolegle finalizowane są prace związane z deskowaniem i zbrojeniem płyty pomostu – podaje biuro prasowe i zastrzega – Przy korzystnych warunkach atmosferycznych betonowanie płyty przewidziano jeszcze w styczniu.

Nowy most będzie większy od swojego poprzednika. Będzie miał 50 m długości i 19 m. – Oprócz robót branży mostowej inwestycja zakłada przebudowę odcinka ul. Żeglarskiej - od nowo powstałego węzła, do skrzyżowania z ul. Nałkowskich. Stąd równolegle prowadzone są roboty drogowe przy przebudowie tej ulicy – zaznacza ratusz.

Wybudowano już kanalizację deszczową od strony ul. Janowskiej. Zrealizowane są także prace związane z siecią elektroenergetyczną i „związane z usunięciem kolizji oraz przewiert pod rzeką Bystrzycą, dla przeprowadzenia nowych ciągów kablowych”.

Gotowa jest już także nowa nawierzchnia ulicy Żeglarskiej w kierunku ul. Nałkowskich. Ta na jezdni w stronę ul. Janowskiej wykonana jest w 60 procentach.

– Zakres inwestycji obejmie również korektę przebiegu ścieżki rowerowej zlokalizowanej pod mostem oraz regulację koryta rzeki – dodają urzędnicy.