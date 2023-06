Lublin: można zobaczyć wyjątkowe zagarki (program)

W zegamistrzowskiej konferencji znalazły się wykłady, warsztaty, wystawy zegarów i zegarków. Będzie można także spotkać aktywnych zawodowo zegarmistrzów i kolekcjonerów. Wszystko w piątek i w sobotę w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbędzie się.

Pomysł konferencji „Passion for Watches – Antoni N. Patek” oraz nadania „sali z zegarami”, mieszczącej się na I piętrze LCK imienia założyciela firmy Patek Philippe & Co.; pierwszej firmy w historii produkującej masowo zegarki kieszonkowe oraz jednej z najbardziej ekskluzywnych zegarków na świecie, uczestnika Powstania Listopadowego oraz działacza Wielkiej Emigracji zrodził się w głowie Aleksandra Batorskiego, dyrektora lubelskiej placówki.

– To piękna, najbardziej prestiżowa sala w LCK, gdzie spotykają się przedsiębiorcy zarówno z województwa lubelskiego, całej Polski i świata. Nadając imię Antoniego Norberta Patka chcemy przypomnieć, że twórca najsłynniejszej, najbardziej znanej marki zegarków na świecie, które początkowo trafiały do wielkich osobowości, władców, królów pochodził z Lubelszczyzny. Chcemy upamiętnić tę znakomitą postać, a zarazem wypromować nasze miejsce jako spotkanie przedsiębiorców – mówi dyrektor Batorski.

Dwudniowa konferencja, która zbiega się niemal z 211. rocznicą urodzin wielkiego zegarmistrza, to przedsięwzięcie edukacyjno-społeczne dla dzieci, młodzieży szkół średnich i wyższych oraz wszystkich interesujących się historią, kulturą i sztuką związaną z zegarmistrzostwem. Poświęcona będzie tematyce szeroko pojętej sztuki zegarmistrzowskiej, naukowego pojęcia czasu oraz historycznym i współczesnym przyrządom służącym do jego pomiaru.

Podczas konferencji w patio LCK przez dwa dni będzie można zobaczyć jak działa wahadło Foucaulta, które służy do ilustrowania ruchu obrotowego Ziemi. Lubelski projekt Wahadła Foucaulta, w odróżnieniu do innych wahadeł w Polsce, ma zmienną masę. Wahadło powstało z recyclingu, do jego budowy użyto tarcz hamulcowych, sztangi z siłowni i elementów znalezionych na złomie w ramach działań proekologicznych. Autorem projektu jest Ireneusz Maksim. Konstrukcja składa się z linki stalowej o długości 25 metrów i metalowego obciążnika o zmiennej masie od 20 do 28 kilogramów. Czas potrzebny na pełny obrót płaszczyzny wahań wahadła w LCK wynosi około 30 godzin, 46 min. i 30 sekund.

Piątek

12:30 * Antoni Patek - zegarmistrz królów (wykład Beniamin Czapla)

12:50 * Zegarki kolejowe i podróż przez USA (Piotr Orzechowski)

13:10 * Zegarek jako narzędzie i ozdoba (Piotr Chmiel)

13:30 * Chronos, Kairos, Aion - wpływ czasu na przyrodę (dr Andrzej Konieczny)

14:00 * Emalia jubilerska jako sztuka zdobnicza (Małgorzata Jankowska)

14:30 * Czas przeszły, teraźniejszy i przyszły. Czym jest czas i dlaczego płynie? (Prof. Stanisław Bajtlik)

Sobota

12:00 * Budowa i zasada działania współczesnych zegarów (prof. Sergiusz Łuczak)

12:40 * Dziedzictwo niedocenione - zegarmistrzostwo wieżowe w Europie Środkowej (Michał Olejniczak)

13:10 * Fizyka Czasu (prof. Andrzej Dragan)

13:40 * Budowane kolekcji na przykładzie marki Enicar (Romuald Kociuba)

14:10 * Zegarki Błonie (Piotr Zawadzki)

W piątek zaplanowano także panel dla młodzieży, a w piątek i sobotę: zegarmistrzowskie warsztaty. Przez dwa dni będzie także można oglądać wystawę zegarów i zegarków (godz. 10-15, sala S5, 3 piętro). Wstęp na konferencję jest wolny. Cześć wykładowa i warsztatowa wymaga rejestracji. Szczegóły na passionforwatches.pl.