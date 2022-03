Lublin. Napad na jubilera. W maskach klownów ukradli 2 mln zł

Do napadu doszło w środę wieczorem. Chodzi o sklep jubilerski przy ul. Turkusowej. Złodzieje zabrali biżuterię wycenianą na około 2 mln złotych. Stało się to po tym, jak przestępcy weszli do sklepu i obezwładnili pracownika.

Komisarz Kamil Gołębiowski, rzecznik KMP w Lublinie potwierdza, że doszło do napadu. Nieoficjalnie jest mowa o tym, że napastnicy mieli na twarzach maski klownów. Jeden z nich miał mieć przedmiot przypominający broń.

Złodzieje uciekli i nie udało się ich zatrzymać. Policję o sprawie miał zawiadomić przypadkowy świadek, który widział uciekających złodziei. Miało być ich trzech.

- Zabezpieczyliśmy monitoring, urządziliśmy blokady dróg, ale sprawcy zbiegli - dodaje komisarz Gołębiowski. - Apelujemy też do mieszkańców Czubów, którzy być może widzieli sprawców, aby zgłaszali się do komendy miejskiej policji - mówi rzecznik.