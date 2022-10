Lublin. Nie czytaj przy jedzeniu. Ohydne odkrycie strażników miejskich

W taki sposób pozbywali się ścieków mieszkańcy jednej z posesji w dzielnicy Ponikwoda na północy Lublina. Chodzi o stary, ale odnowiony dom mieszkalny znajdujący się niedaleko ul. Turystycznej (po lewej stronie ulicy patrząc w kierunku Wólki).

– Wydawałoby się, normalny dom – mówi Robert Gogola, rzecznik Straży Miejskiej.

Normalnie tam jednak nie było.

Sprawa być może wcale nie wyszłaby na jaw, gdyby nie zgłoszenie od jednego z mieszkańców, który poprosił o przyjazd strażników.

– Była to prośba o sprawdzenie, w jaki sposób mieszkańcy jednej z posesji gospodarują nieczystościami ciekłymi – mówi Gogola.

Widok, który zastali strażnicy, był ohydny. – Z budynku wyprowadzona była rura, przez którą ścieki wylewały się do wykopanego w ziemi dołu – relacjonuje rzecznik. Nieczystości nie były w żaden sposób zabezpieczone, mogły swobodnie wsiąkać w grunt. – Dół znajdował się w odległości około 20 m od budynku mieszkalnego.

Na posesji nawet nie było szamba, chociaż przepisy są w tej sprawie jednoznaczne. Jeżeli budynek nie jest podłączony do sieci kanalizacyjnej, to ścieki muszą być odprowadzane do szczelnego zbiornika, a właściciel posesji musi mieć podpisaną umowę na opróżnianie szamba, które musi być opróżnianie nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Za naruszenie tych przepisów strażnicy wystawili dwa mandaty po 500 zł. Jeden z brak umowy na wywóz ścieków, A drugi za to, co z tymi ściekami robiono.

Na tym sprawa się nie kończy, bo właściciele nieruchomości dostali siedem dni na wyposażenie posesji w wymagany prawem zbiornik bezodpływowy.

– Nakazaliśmy wybranie nieczystości z dołu i w najbliższych dniach pojedziemy tam z ponowną kontrolą – zapowiada Robert Gogola. – Sprawdzimy, czy właściciele posesji wywiążą się ze zobowiązania, umieszczą zbiornik bezodpływowy i zawrą umowę na odbiór nieczystości ciekłych.