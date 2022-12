0 A A

W czwartek wieczorem w lubelskiej szopce można było zobaczyć jasełkowe przedstawienie. To część Festiwalu Bożego Narodzenia. „ O pastuszkach, co za Jezuskiem chodzili” to dzieło Fundacji Forma Teatru. Spektakl był nawiązaniem do tradycji kolędowania na Lubelszczyźnie.

