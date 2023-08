Lublin płaci za sterylizację. Gdzie wykonać zabieg za darmo?

Tegoroczna akcja jest realizowana w ramach trzech projektów z budżetu obywatelskiego. W ubiegłym roku była finansowana z tego samego źródła. Wtedy wysterylizowano 166 psów i 124 koty właścicielskie oraz 293 koty wolno żyjące, a także zaczipowano 193 psy.

Kto może z niej skorzystać? Właściciele psów i kotów mieszkających i utrzymujących zwierzęta na terenie Lublina oraz społeczni opiekunowie kotów wolno żyjących posiadający specjalną legitymację wydaną przez magistrat lub legitymację organizacji pozarządowej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Terminy wizyt w poszczególnych lecznicach należy umawiać telefonicznie. A do kogo telefonować?

Bezpłatne usługi czipowania psów oraz sterylizacji psów i kotów właścicielskich wykonywane są przez:

Gabinet Weterynaryjny Eurovet, lek. wet. Robert Paluch, ul. Henryka Halickiego 3, tel. 605 666 101;

Gabinet Weterynaryjny Unicka, lek. wet. Izabela Pisulak, ul. dra Gustawa Dolińskiego 2/U5, tel. 695 196 984;

Gabinet Weterynaryjny Felin, lek. wet. Izabela Bukowska, ul. Władysława Jagiełły 10, tel. 501 478 435;

Gabinet Weterynaryjny, lek. wet. Jacek Pyzik, ul. Władysława Kunickiego 74, tel. 81 744 18 05.

Osoby sprawujące opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie Lublina, mogą skorzystać z usługi bezpłatnej ich sterylizacji w poniższych lokalizacjach:

Przychodnia Weterynaryjna „AgiVet” Sławin, lek. wet. Agnieszka Bajor-Kicińska, ul. Sławinkowska 106, tel. 537 758 402;

Gabinet Weterynaryjny Eurovet, lek. wet. Robert Paluch, ul. Henryka Halickiego 3, tel. 605 666 101;

Gabinet Weterynaryjny Unicka, lek. wet. Izabela Pisulak, ul. dra Gustawa Dolińskiego 2/U5, tel. 695 196 984;

Gabinet Weterynaryjny Felin, lek. wet. Izabela Bukowska, ul. Władysława Jagiełły 10, tel. 501 478 435;

Gabinet Weterynaryjny, lek. wet. Jacek Pyzik, ul. Władysława Kunickiego 74, tel. 81 744 18 05.

– Sterylizacja to najskuteczniejszy sposób rozwiązywania problemu bezdomności zwierząt oraz braku kontroli nad ich rozmnażaniem, zaś czipowanie czworonogów ułatwia ich odnalezienie i powrót do domu w przypadku zaginięcia. Zachęcamy do kontaktu z lecznicami biorącymi udział w tegorocznej edycji akcji. Liczba miejsc jest ograniczona – mówi Blanka Rdest-Dudak, dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.