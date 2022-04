Lublin. Mieszkania przy ruchliwej drodze? Planiści chcą pozwolić na budowę

Chodzi o niewielki (1,3 ha) obszar, na którym niegdyś działał salon samochodowy Opla. Osiem lat temu planowano, że to właśnie tu powstanie pierwszy w Lublinie sklep sieci Kaufland. Urząd Miasta wydał nawet decyzję środowiskową dla takiej budowy. Ostatecznie do niej nie doszło. Kaufland powstał znacznie później i w innym miejscu.

Obecnie część obszaru przy ul. Północnej zajmują domy jednorodzinne, na części są pozostałości zabudowy usługowej, a fragment porastają drzewa. Obowiązujący plan zagospodarowania przeznacza to miejsce głównie pod usługi komercyjne. O zmianę planu zabiegali właściciele nieruchomości, którzy prosili Ratusz o to, by umożliwił tu budowę mieszkań.

Urbaniści z Ratusza uznali, że to niezły pomysł. Ogłoszony w piątek projekt nowego planu zagospodarowania wyznacza bliżej wiaduktu teren usług publicznych i usług nieuciążliwych. Dopuszcza także ulokowanie tu mieszkań zajmujących nie więcej niż 70 proc. powierzchni użytkowej budynku. Tuż obok miałaby zostać wyznaczona strefa zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej (jedno i wielorodzinnej), z zastrzeżeniem że w jednym budynku może powstać najwyżej osiem mieszkań.

Na każde mieszkanie o powierzchni nie większej niż 50 mkw. musiałoby przypadać przynajmniej 1 miejsce parkingowe, na średnie mieszkanie (do 70 mkw.) musiałoby przypadać 1,2 miejsca, dla większych obowiązywałby przelicznik 1,5 miejsca na lokal. Z projektu planu wynika też, że jeśli inwestor zdecyduje się tu na akademik, to wystarczy, że zapewni 1 miejsce na każde 3 pokoje w domu studenckim. Osobne przeliczniki ustalono też dla innych usług, np. sklepów, restauracji, szkół, itp.

Przy Północnej nie zanosi się na zbyt wysokie obiekty. – Przyjęta wysokość zabudowy, do 15 m w czterech kondygnacjach naziemnych, wynika z ukształtowania terenu oraz struktury istniejącej i planowanej zabudowy wzdłuż al. Solidarności – stwierdza Joanna Stryczewska z biura prasowego Ratusza. – Obsługa komunikacyjna zaplanowana jest od ul. Północnej.

Projekt nowego planu zakłada, że wzdłuż ulic zostaną wyznaczone pasy zieleni, a najszerszy z nich ma być w pobliżu łącznicy wiaduktu.

Czy zaproponowane przez miejskich planistów rozwiązania są dobre dla tego miejsca? Każdy może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia. Można to zrobić mailem (planowanie@lublin.eu), na papierze (Prezydent Miasta Lublin, pl. Łokietka 1, 20-109 Lublin), przez stronę internetową decyduje.lublin.eu lub poprzez system ePUAP. Uwagi będą przyjmowane przez Ratusz do 18 maja.

Wszyscy zainteresowani mogą również wziąć udział w publicznej dyskusji z planistami, która ma się odbyć 12 kwietnia (Ratusz, sala 2, godz. 13). Aby uczestniczyć w tej rozmowie, trzeba się wcześniej zapisać (tel. 81 466 23 00 lub mail planowanie@lublin.eu), co można zrobić najpóźniej 8 kwietnia.