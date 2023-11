Lublin pokryła warstwa śniegu. Tak wygląda miasto w bieli

Zima w tym roku zawitała u nas wyjątkowo wcześnie. Przyniosła ze sobą biały puch, malownicze widoki, a także mokre i śliskie ulice. Niestety najbliższej nocy warunki na drogach mogą być niebezpieczne dla kierowców. W całym województwie lubelskim od godz. 18 w sobotę do godz. 8 w niedzielę - będzie obowiązywał pierwszy stopień zagrożenia oblodzeniem.

Jak czytamy w komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - prognozuje się spadek temperatury do minus 1, a przy gruncie do minus 2 stopni, co będzie powodowało zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, zwłaszcza po opadach śniegu i deszczu ze śniegiem.

Ostrzeżenie zostało wydane dla wszystkich 24 powiatów województwa lubelskiego. Prawdopodobieństwo wystąpienia oblodzenia obliczono na 85 proc.