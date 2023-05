Lublin. Polerują okno czasu. Będzie widać, co odkryli archeolodzy

Powstała ona przy okazji niedawnej przebudowy pl. Litewskiego. Ukazuje to, co podczas robót ziemnych odkryli archeolodzy. A były to elementy historycznych nawierzchni przebiegającego w tym miejscu traktu.

Problem polegał na tym, że od dłuższego czasu ekspozycji nie można było obejrzeć. Szkło, po którym chodzili piesi, zmatowiało do tego stopnia, że nie można było zobaczyć, co kryje się w środku.

W ubiegłym roku Ratusz za 11 tys. zł zamontował barierki uniemożliwiające przechodniom chodzenie po tzw. oknie czasu. Kolejnym etapem działań zmierzających do przywrócenia temu miejscu założonej funkcji było zlecenie polerowania szklanych tafli. Zajmują się tym pracownicy miejskiej spółki MKK. Koszt czyszczenia wyniesie 6,5 tys. złotych.

Do zrobienia zostanie jeszcze jedna rzecz. Chodzi o wymianę jednej z szyb, która uległa została uszkodzona.

– Aktualnie trwa jeszcze ustalanie okoliczności i sprawcy zdarzenia. Analiza zapisów monitoringu wykluczyła wandalizm. Wartość szkody szacuje się na 50 tys. zł, niemniej wartość naprawy będzie znana po przeprowadzeniu rozeznania cenowego – informuje Monika Głazik z biura prasowego w Urzędzie Miasta.