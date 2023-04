Lublin. Program obchodów 2 i 3 maja. Będzie polonez na deptaku

Ogromna wideoteka i telewizja na żywo w jednym miejscu.

Czy marzyłeś kiedykolwiek o tym, aby częścią telewizji były filmy, programy i seriale, które możesz oglądać w dowolnej chwili? Najprawdopodobniej jesteś już w posiadaniu takich platform jak Netflix czy HBO, ale nadal lubisz wracać do tradycyjnej telewizji aby nie przegapić ciekawych wydarzeń sportowych i ważnych informacji? Czy czasami żałujesz, że przegapiłeś swój ulubiony program, którego nie mogłeś się doczekać? Istnieje sposób aby uzyskać to, co najlepsze z obu tych światów a przy tym nie płacić za inne platformy.