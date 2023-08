Lublin: Przed głosowaniem w budżecie obywatelskim. Cztery projekty dostały szansę

– Przeanalizowaliśmy wszystkie odwołania od ocen projektów złożone w tegorocznym budżecie obywatelskim. To ważne, aby jak najwięcej pomysłów mieszkańców i mieszkanek znalazło się na liście do głosownia. Jednak muszą to być projekty nie budzące wątpliwości, co do możliwej realizacji w założonych kwotach oraz terminie 12 miesięcy – mówi Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin.

Przypomnijmy, że w tegorocznym naborze wpłynęło 187 propozycji. 134 z nich zostały ocenione pozytywnie, 49 odrzucono, a cztery zostały wycofane przez autorów. Podczas oceny formalnej brano pod uwagę m.in. czy zgłoszone pomysły należą do zadań własnych gminy i są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego, a także czy inwestycje zaplanowane są na terenach należących do miasta. Po tym etapie autorzy projektów, którzy nie zgadzali się z jej wynikami mogli wystąpić o ponowną analizę.

Wpłynęło 16 odwołań, w tym dwa złożone po terminie i jedno nadesłane przez nieuprawnioną osobę. Decyzje zmieniono w przypadku czterech projektów. Dotyczą one: przebudowy placu zabaw przy ul. Medalionów, zakupu trybun i ławek rezerwowych dla ośrodka piłkarskiego działającego na terenie Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Słowiczej, modernizacji obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 32 na Kośminku i utworzenia zielonego patio przy Szkole Podstawowej nr 18 przy al. Długosza.

– Publikacja odpowiedzi na odwołania zamyka etap oceny projektów – informuje Joanna Stryczewska z biura prasowego w lubelskim Ratuszu. I dodaje, że możliwe są jeszcze drobne korekty. Niektóre ze zgłoszonych propozycji po uprzedniej zgodzie autorów mogą zostać połączone, zmianie może ulec także ich zakres. – Ostateczna lista projektów, które będą poddane pod głosowanie, zostanie opublikowana na stronie internetowej Miasta Lublin we wrześniu – zapowiada Stryczewska.

Samo głosowanie odbędzie się w dniach 22 września – 10 października. Udział w nim będzie mogła wziąć każda osoba mieszkająca w Lublinie, niezależnie od wieku. Zagłosować będzie można na dwa projekty ogólnomiejskie i dwa dzielnicowe, oddając głos zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

W ramach 10. edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy Lublina zdecydują o wydaniu ponad 14 mln zł. Każda z 27 dzielnic miasta ma zagwarantowane do dyspozycji 400 tys. zł, pod warunkiem uzyskania przez projekt minimum 100 głosów.