Lublin: Przejście dla pieszych jest, ale go nie ma. "To nadal teren budowy"

Z początkiem września i wejściem w życie powakacyjnych rozkładów jazdy komunikacji miejskiej przy nowym odcinku ul. Jana Pawła II zaczął działać przystanek Gęsia II. Jest on zlokalizowany w pobliżu otwartego pod koniec ubiegłego roku sklepu sieci Aldi, między skrzyżowaniami z ulicami Roztocze i Jantarową oraz ul. Gęsią. Zatrzymują się tu autobusy i trolejbusy linii nr: 12, 14, 16, 45, 46, 85, 150, 161 i N2.

Problem polega jednak na tym, że do nowego przystanku nie ma dogodnego dojścia, a dotrzeć do niego można jedynie naokoło. W pobliżu są co prawda namalowane niedawno pasy przy zjeździe do wspomnianego supermarketu, ale wciąż są one nieczynne. Świadczy o tym ustawiony przed nimi znak informujący o zakazie ruchu pieszych. Wielu mieszkańców skracając sobie drogę przechodzi jednak tędy nielegalnie przez ruchliwą dwupasmówkę.

Lubelski magistrat tłumaczy, że za przebudowę układu drogowego w tym miejscu realizuje inwestor, który rozbudowywał pobliskie centrum handlowe. I dodaje, że roboty zostały już zakończone, a na najbliższy czwartek wyznaczono termin odbiorów.

- Niezwłocznie po ich zakończeniu zostanie uruchomiona sygnalizacja świetlna i wprowadzana stała organizacja ruchu uwzględniająca uruchomienie przejścia dla pieszych – mówi Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta.

- Do momentu zakończenia odbiorów jest to nadal teren budowy. Biorąc pod uwagę wzmożony ruch w tej okolicy, a tym samym przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych, uruchomienie przejścia będzie możliwe po zakończonych odbiorach – podsumowuje urzędniczka. I zaleca, by do tego czasu mieszkańcy korzystali z oddalonych o kilkaset metrów pasów przy skrzyżowaniu z ul. Gęsią.