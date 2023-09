Lublin: Przez miasto idzie Marsz Równości

Kolorowe tłumy wyruszyły po godz. 13 spod CSK.

Dalej uczestnicy idą ulicami: Lipową, Narutowicza, Głęboką, Sowińskiego i Poniatowskiego, kończąc tradycyjnie przy Galerii Labirynt. - Ulice Lublina ponownie wypełni tęcza i duma. Teraz to jest zabawa i świętowanie tego, że możemy być kim chcemy przynajmniej w ten jeden dzień w roku. Na pierwszych marszach było niebezpiecznie, ale w tej edycji wydaje mi się, że policja wie już, czego się spodziewać. To nie my wtedy stanowiliśmy zagrożenie, tylko kontrmanifestacje – mówią organizatorzy.

To już piąty marsz w Lublinie.