Lublin: Psiaki ze schroniska miały frajdę! Poszły na dłuuugi spacer

Mieszkańców schroniska godnie reprezentowało 5 uroczych psów rasy mieszanej, którymi opiekowało się... blisko 30 osób.

Pracownicy i wolontariusze ośrodka opowiadali dużo zarówno o zwierzętach, które już są gotowe do tego, by je adoptować. Przybliżyli też zasady procesu adopcyjnego. No i udzielali porad dotyczących prawidłowej opieki nad czworonogami.

Z uwagi na otwarty charakter parku, spacer ze zwierzakami odbył się w asyście opiekunów.

Aktualnie w prowadzonym przez miasto Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przebywa 168 psów, 120 kotów i 96 zwierząt egzotycznych.