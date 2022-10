Lublin. Sprzeciwy na nic. Obok ZUS może powstać dużo mieszkań

Zatwierdzony dziś nowy plan zagospodarowania dotyczy prywatnej nieruchomości, która w dotychczasowym planie jest przeznaczona pod „koncentrację funkcji usługowych z wykluczeniem obiektów supermarketów”. O zmianę prosił Jerzy Marek Sagan, starając się o umożliwienie mu budowy mieszkań.

Przyjęta uchwała pozwala na to, by nawet 70 proc. powierzchni użytkowej nowych obiektów zajęły mieszkania. Od strony ul. Zana nowa zabudowa będzie mogła mieć 55 metrów, w głębi do 25 m wysokości. Na każdy lokal mieszkalny ma przypadać co najmniej 1,5 miejsca parkingowego.

– Kompletnie nie rozumiem wprowadzania mieszkaniówki w tym obszarze – stwierdza radny Tomasz Pitucha (klub PiS), którego zdaniem nie jest to dobra zmiana, bo spowoduje likwidację miejsc parkingowych. Przypomnijmy, że obecnie działa tu duży, prowizoryczny parking.

– Nie wiem, czy państwu się podoba to klepisko – pyta radny Bartosz Margul (klub prezydenta Żuka). – Moim zdaniem to przestrzeń źle zagospodarowana – przekonuje radny i dodaje, że jest to teren prywatny, a właściciel może w każdej chwili ten parking zlikwidować.

Projekt nowego planu zagospodarowania terenu krytykowali m.in. działacze Rady Dzielnicy Rury. – Miasto po raz kolejny dopuszcza zabudowę w ogóle nie myśląc o mieszkańcach, którzy już teraz żyją na tym osiedlu – mówił nam Michał Zacz, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Rury.

Przekonywał, że okoliczne uliczki będą zastawiane samochodami kierowców, którzy stracą parking oraz autami mieszkańców nowych budynków, bo liczba towarzyszących im miejsc postojowych będzie, jego zdaniem, niewystarczająca. Podobnego zdania była Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

– Jeżeli chodzi o problemy komunikacyjne i parkingowe, to jestem przekonany, że zmiana przewidywana w tym projekcie będzie zmianą korzystną a nie niekorzystną – ocenia radny Jarosław Pakuła (klub prezydenta Żuka), przewodniczący Rady Miasta, która zatwierdziła w czwartek projekt nowego planu zagospodarowania terenu.

Uchwała zacznie obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia przez wojewodę w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.



Za zmianą planu głosowali radni z klubu prezydenta Żuka: Marcin Bubicz, Piotr Choduń, Elżbieta Dados, Leszek Daniewski, Zbigniew Jurkowski, Magdalena Kamińska, Grzegorz Lubaś, Jadwiga Mach, Bartosz Margul, Marcin Nowak, Adam Osiński, Jarosław Pakuła, Dariusz Sadowski, Zbigniew Targoński, Maja Zaborowska oraz niezrzeszony radny Stanisław Brzozowski.

Przeciw zmianie głosowali radni PiS: Eugeniusz Bielak, Piotr Breś, Robert Derewenda, Zdzisław Drozd, Piotr Gawryszczak, Marcin Jakóbczyk, Tomasz Pitucha, Piotr Popiel, Radosław Skrzetuski, Małgorzata Suchanowska oraz troje radnych z klubu prezydenta Żuka: Stanisław Kieroński, Monika Kwiatkowska i Monika Orzechowska.

Od głosu wstrzymał się radny PiS Zbigniew Ławniczak.