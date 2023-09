Lublin. Rafał Trzaskowski spotka się z mieszkańcami

To na kwietniowym spotkaniu w Białej Podlaskiej prezydent Warszawy zapowiedział, że będzie wspierał Donalda Tuska w czasie kampanii wyborczej.

Kilka dni temu, odwiedził Radom. Zapowiedział tam jeden z „konkretów” KO. To rozdział Kościoła do państwa. - Trzeba jasno powiedzieć, że w nowoczesnym państwie Kościół i państwo muszą być oddzielone. My nie chcemy takiego państwa, w którym partia rządząca wspiera Kościół, a Kościół wspiera partię rządzącą – powiedział Trzaskowski, jednocześnie wiceszef PO.