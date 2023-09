Lublin. Skrzyżowanie Witosa z Doświadczalną w przebudowie. Zmiany w ruchu

Wyłączona z ruchu będzie jezdnia al. Witosa w kierunku granicy miasta. Ruch dwukierunkowy będzie utrzymany na drugiej jezdni. Nastąpi również zamknięcie odcinka ul. Doświadczalnej w kierunku osiedla Felin. Objazd wyznaczony będzie ulicami Dekutowskiego i Franczaka „Lalka”. Takie utrudnienia potrwają do końca września.

W tym czasie drogowcy przebudują jezdnię południową w obrębie skrzyżowania z ul. Doświadczalną i na al. Witosa. Powstanie lewoskręt i prawoskręt w ul. Doświadczalną. Ulica będzie poszerzona o jeden pas ruchu w obrębie skrzyżowania.

W ramach inwestycji najważniejszą zmianą będą dodatkowe pasy do skrętu w lewo i prawo z al. Witosa w ul. Doświadczalną oraz dodatkowy pas do skrętu z ul. Doświadczalnej w al. Witosa. Oprócz tego, przewidziano budowę brakującego odcinka drogi rowerowej od ul. Jagiełły do ul. Vetterów wraz z przejazdem rowerowym przez skrzyżowanie, co poprawi bezpieczeństwo rowerzystów.

Za prace odpowiada Strabag. Kosz to 11,6 mln zł. Nowa infrastruktura powinna być gotowa do końca października.