Odśnieżają drogi i chodniki. Tyle kosztuje akcja "zima"

- Pierwsze pojazdy wyjechały w sobotę ok. godz. 7.00 i w kulminacyjnym momencie pracował cały specjalistyczny sprzęt, czyli ok. 100 pojazdów i do tego brygady ręczne. Teraz liczba sprzętu i służb zaangażowanych w odśnieżanie jest dostosowywana do potrzeb, obecnie w terenie pracuje ok. 20 pługosolarek – relacjonuje Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta.

I zapewnia, że główne ulice w mieście są przejezdne i mają czarne nawierzchnie. Nieco gorzej sytuacja wygląda w przypadku chodników i dojść do przejść dla pieszych. W wielu miejscach muszą oni przeskakiwać przez pryzmy śniegu. Jak zapewnia magistrat, w ciągu dnia w tych miejscach mają pojawić się dodatkowe ekipy, które będą odśnieżać ręcznie.

W przypadku dróg, aktualnie prace skupiają się na zgłoszeniach od mieszkańców, głównie dotyczących dróg osiedlowych, sklasyfikowanych w niższych kategoriach odśnieżania. Te, które nie są objęte stałym zimowym utrzymaniem, odśnieżane są w trybie interwencyjnym, po otrzymaniu zgłoszenia i po wcześniejszym udrożnieniu ulic objętych wyższym standardem. Warto jednak podkreślić, że numer alarmowy jest mocno oblegany. W niedzielę połączenie się z nim wymagało co najmniej kilku prób.

W sprawach zimowego utrzymania miasta, zgłoszenia przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów:

- w zakresie dróg – tel. 81 466 57 89, w godz. 6.00-21.00 (od poniedziałku do piątku), w godz. 7.30-21.00 (sobota, niedziela i dni świąteczne);

- w zakresie terenów znajdujących się poza pasem drogowym – tel. 81 466 31 32, w godz. 7.30-15.30 (od poniedziałku do piątku);

- w pozostałych dniach i godzinach należy dzwonić pod numer 986 (Straż Miejska).

Interwencje dotyczące odśnieżania miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania należy zgłaszać bezpośrednio do Biura Strefy Płatnego Parkowania:

- strefa D / tel. 81 781 62 82, w godz. 8.00-18.30 (od poniedziałku do piątku);

- strefy A, B i C / tel. 81 503 21 38, w godz. 8.00-18.30 (od poniedziałku do piątku)

lub do Wydziału Parkowania Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, tel. 81 466 57 32 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, adres e-mail: parkowanie@zdm.lublin.eu.