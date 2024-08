Staruszek Lublin obchodzi 707. urodziny. Mieszkańcy dostaną mnóstwo imprez

W poniedziałek (12 sierpnia) rozpoczną się obchody 707. rocznicy nadania Lublinowi praw miejskich.

– W 1317 roku Władysław Łokietek wydał dla Lublina akt lokacji na prawie magdeburskim. Wydarzenie to uznajemy za moment narodzin naszego miasta- mówi prezydent Krzysztof Żuk i zaprasza do wspólnego świętowania. - Nasze starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury nadają tegorocznym obchodom szczególnego charakteru i skłaniają do pamiętania o tym, co nas łączy i co sprawia, że nasze miasto jest tak wyjątkowe – zaznacza prezydent.

W poniedziałek przypada również Międzynarodowy Dzień Młodzieży, dlatego na pierwszy dzień obchodów zaplanowano najwięcej wydarzeń skierowanych właśnie do młodych.

W godzinach 12-18 na placu Litewskim będzie działać Chill & Charge czyli Strefa Kreatywnego Relaksu i informacji młodzieżowej. Na miejscu będą leżaki i hamaki. Chętni będą mogli spotkać się z ekspertami z lubelskich organizacji młodzieżowych m.in. Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży, Eurodesk Lublin, Europe Direct Lublin oraz Przestrzeni Młodych.

Dla starszych mieszkańców i turystów odwiedzających Lublin przygotowano liczne spacery tematyczne. Pierwszy z nich będzie dotyczył twórczości pochodzącej z Lublina, słynnej poetki, Julii Hartwig. Wydarzenie rozpocznie się w środę (14 sierpnia) pod budynkiem Ośrodka Brama Godzka- Teatr NN.

Z kolei w czwartek (15 sierpnia) Przewodnicy i Przewodniczki Inspiracji organizują spacer pod hasłem ,, Pochwalmy się Lublinem”, którego start zaplanowano pod Ratuszem. Tego samego dnia z placu Litewskim wyruszy spacer "Lublin, wszystkiego najlepszego!". W niedzielę (18 sierpnia) chętni będą mogli wziąć udział w spacerze "Zanim narodził się Lublin…”

W czwartek (15 sierpnia) do Lublina przyjadą trębacze z całej Polski, aby wziąć udział w 30. jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Hejnałów Miejskich. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15.00 przemarszem hejnalistów, który z Rynku Starego Miasta dotrze na plac Litewski. Odegrane zostaną hejnały miast biorących udział w przeglądzie. O godzinie 16:00 na Rynku Starego Miasta zabrzmi Rota.

Od 16 do 18 sierpnia (piątek-niedziela) odbędzie się II edycja Fiesty Balonowej. Będzie można podziwiać pokazy balonów, balonowe animacje i wziąć udział w licznych zabawach. W programie przewidziano również nocny przejazd ekip balonowych oraz pokaz sztuczek przy użyciu ognia. Przebieg Fiesty jest uzależniony od pogody.

Organizatorzy nie zapomnieli sięgnąć do tradycji. Mieszkańcy i turyści będą mogli zapoznać się z kulturą żydowską podczas Lubliner Festiwalu. Z kolei w ramach festiwalu Re: Tradycja- Jarmark Jagielloński będzie można posłuchać tradycyjnej muzyki oraz podziwiać dawną sztukę. Od 15 do 17 sierpnia odbędą się popularne pokazy na fontannie multimedialnej na placu Litewskim.