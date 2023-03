Lublin. Szukają seniorów, którym będą mogli pomagać

- Aktualnie poszukujemy osób, które chciałyby uzyskać wsparcie od przeszkolonych rodzin. Zaproszenie kierujemy głównie do seniorów i seniorek z Czechowa, ale również prosimy o kontakt osoby z innych dzielnic – podkreśla Anna Maciąg-Pazik, koordynatorka projektu, wiceprezes Fundacji Aktywności Obywatelskiej. I dodaje: - Może akurat któraś z naszych projektowych rodzin zgodzi się pomóc osobom potrzebującym pomocy z innych dzielnic.

Jeśli jesteś osobą starszą, która chciałaby skorzystać z takiej formy bezpłatnej pomocy do końca czerwca 2023 albo znasz taką osobę, skontaktuj się z Fundacją Aktywności Obywatelskiej – tel. 886 634 635 (pon – pt 9-15) lub napisz fundacja@fao.org.pl.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 20 marca. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Co oferują przeszkolone rodziny? Mogą raz na jakiś czas zrobić zakupy, pójść z Podopiecznym na spacer, do kościoła, zaprosić Go do kina, teatru lub na koncert. Projekt przewiduje bowiem drobne finanse na takie rozrywki seniora z rodziną wolontariuszy. Formy i częstotliwość pomocy ustalą indywidualnie Podopieczni ze swoimi wolontariuszami czyli rodzinami z dziećmi w wieku szkolnym.

„W rodzinie siła! Wsparcie aktywności lubelskich rodzin” to projekt Fundacji Aktywności Obywatelskiej, w ramach którego od października ubiegłego roku, 24 rodziny z Lublina – głównie z dzielnicy Czechów, przygotowywały się (poprzez udział w Akademii Aktywnych Rodzin), do podjęcia roli wolontariuszy na rzecz starszych, samotnych osób z Lublina.