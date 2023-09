Lublin: To będzie rewolucja. Takich zmian w komunikacji miejskiej nie było od pół wieku

Miasto rozpoczęło właśnie konsultacje społeczne dotyczące „optymalizacji oferty przewozowej komunikacji miejskiej” po otwarciu Dworca Lublin. To oficjalna już nazwa nowoczesnego obiektu, który pierwotnie miał być gotowy w lipcu ubiegłego roku.

Termin ukończenia budowy był jednak kilkukrotnie przedłużany. Ten ostateczny i nieprzekraczalny został wyznaczony na 20 października. Urzędnicy przewidują, że nowy dworzec obsługujący połączenia międzymiastowe zacznie działać od stycznia 2024 roku. Wtedy też miałyby zacząć obowiązywać zmiany w kursowaniu miejskich autobusów i trolejbusów przedstawione w konsultowanym z mieszkańcami projekcie. Przygotowała go firma Trako z Krakowa na podstawie m.in. badań więźby ruchu pasażerskiego i wywiadów z pasażerami.

Tak to widzą

- Jest to dokument roboczy, w którym składamy pewną propozycję, jak my to widzimy. Konsultacje społeczne są po to, żebyśmy mogli przepracować ten projekt, zebrać uwagi i ewentualnie poddać go korektom – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju.

Urzędnicy przyznają, że ostatnia taka rewolucja w kursowaniu linii komunikacji miejskiej miała miejsce w latach 70. ubiegłego wieku.

- Oczywiście wprowadzaliśmy dość poważne zmiany, chociażby w 2015 roku, gdy oddawaliśmy do użytku nową trakcję trolejbusową. Ale tak kompleksowych zmian nie było od dawna

- podkreśla Grzegorz Malec, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. I dodaje: - Naszym głównym celem jest skomunikowanie Dworca Lublin i racjonalny wzrost częstotliwości koszt kursowania autobusów i trolejbusów, szczególnie w dni powszednie. Chcemy, żeby dla pasażerów ona się realnie podniosła.

Pod tym względem zmiany rzeczywiście zapowiadają się rewolucyjnie. Obecnie tylko pięć linii kursuje w godzinach szczytu co 15 minut. Wkrótce może ich być 24. W bezpośrednią okolicę powstającego dworca dojeżdża aktualnie siedem linii. Według planów ma ich być 12, a dodatkowo obsługę nowego obiektu zapewni osiem tras kursujących przez ul. Kunickiego.

Zlikwidują, uruchomią, zmienią…

Projekt zakłada wycofanie linii: 1, 4, 11, 21 i 904. - To linie uzupełniające, kursujące co 30, a nawet co 50 minut. Ale wykonawca zaproponował bilans tego, naszym zdaniem lepszy – mówi Malec.

W rozkładach mają pojawić się cztery zupełnie nowe trasy. 27 będzie kursowała spod Dworca Lublin przez Al. Racławickie na ul. Poligonową. Absolutną nowością będą linie 301, 302 oraz 303, która zastąpi dotychczasową linię 47. - To linie średnicowe, na pewnych odcinkach tzw. dużej prędkości, pozwalające na szybkie przemieszczenie się m.in. do centrum – wyjaśnia dyrektor ZTM.

301 połączy osiedle Poręba z pętlą przy ul. Daszyńskiego na Kalinowszczyźnie, jadąc m.in. przez al. Armii Krajowej, Kraśnickiej i Solidarności. 302 pojedzie z osiedla Widok przez Nadbystrzycką i centrum miasta na Choiny. Z tutejszej pętli korzystać będzie również linia 303, która przez Czechów i Wieniawę, a następnie ulicami Filaretów i Jana Pawła II dojedzie do ul. Wróblej na Węglinie.

Zmienione zostaną trasy aż 31 linii, czyli niemal połowa z obecnie funkcjonujących. Zmiany mają polegać głównie na ich wydłużeniu.

– W tym przypadku chodziło także o rozpoczęcie obsługi komunikacyjnej rejonów do tej pory nią nieobjętych, jak ul. Zelwerowicza na Czechowie, Królowej Bony na Felinie, Dunikowskiego i Wyścigowej na Dziesiątej czy zachodniej części ul. Głębokiej

– wylicza Grzegorz Malec.

Jednym z takich miejsc może być też ul. Wieniawska, o co mieli prosić m. in. pracownicy zlokalizowanych tu urzędów. Projekt zakłada, że kursować tędy miałaby linia 302 jadąc w stronę os. Widok. Urzędnicy zaznaczają jednak, że ten pomysł wymaga jeszcze dogłębnej analizy i znalezienia lokalizacji dla nowego przystanku.

Obsługę części ul. Głębokiej, w której w ostatnich latach wyrósł tzw. kampus zachodni UMCS, mają zapewnić linie: 3 (w Głęboką skręci z al. Kraśnickiej, a następnie przez Sowińskiego wróci na „starą” trasę w Al. Racławickich) i 54 (nie pojedzie jak obecnie przez ul. Zana, a wykona dodatkową „pętlę” przez al. Kraśnicką oraz ul. Głęboką i Wileńską).

Zmienić się może także wiele popularnych tras. Linia 13 zamiast z Choin na ul. Granitową może pojechać z ul. Węglarza na Ponikwodzie do ul. Żeglarskiej. Do tutejszej pętli może też zostać wydłużona trasa „szóstki”. Z kolei „osiemnastka” ze Sławinkowskiej miałaby dojeżdżać nie na Choiny, a do Elizówki i Dysa.

Czekają na uwagi

W ramach rozpoczętych konsultacji społecznych 26 września projekt zostanie przedstawiony radnym miejskim, a dzień później będzie omawiany z członkami rad dzielnic. Następnie zostanie zaprezentowany podczas otwartych spotkań z mieszkańcami. Odbędą się one:

2 października (poniedziałek) w Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Berylowej (dla dzielnic Czuby Południowe, Czuby Północne, Rury, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wrotków i Zemborzyce).

w Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Berylowej (dla dzielnic Czuby Południowe, Czuby Północne, Rury, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wrotków i Zemborzyce). 3 października (wtorek) w Zespole Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej 50 (Czechów Południowy, Czechów Północny, Konstantynów, Sławin, Sławinek i Szerokie).

w Zespole Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej 50 (Czechów Południowy, Czechów Północny, Konstantynów, Sławin, Sławinek i Szerokie). 4 października (środa) w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Podzamcze 9 (Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Ponikwoda i Tatary).

w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Podzamcze 9 (Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Ponikwoda i Tatary). 11 października (środa) w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Kunickiego 116 (Abramowice, Bronowice, Dziesiąta, Felin, Głusk, Kośminek i Za Cukrownią).

w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Kunickiego 116 (Abramowice, Bronowice, Dziesiąta, Felin, Głusk, Kośminek i Za Cukrownią). 12 października (czwartek) w Ratuszu przy pl. Łokietka 1 (Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa.

Wszystkie spotkania będą rozpoczynać się o godz. 17. Ponadto swoje uwagi mieszkańcy mogą zgłaszać do 13 października za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie ztm.lublin.eu. Cały projekt zmian w komunikacji miejskiej można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym.