Lublin: Weekend z teatrem w Centrum Kultury. Jak zdobyć wejściówki?

W piątek, 8 grudnia, instytucja zaprosi na przedstawienie "Pogłosy" w reżyserii Konrada Dworakowskiego na podstawie tekstu Wita Szostaka. Opowieść toczy się wokół takich pojęć jak utrata, pożegnanie, pamięć i prawda, a każde z nich tworzy bardzo osobisty punkt widzenia, niepowtarzalną optykę. Spektakl rozpocznie się o godz. 18.



Także w piątek odbędzie się kolejny pokaz monodramu "Gangliony, gangliony…". To spektakl ruchowo-dźwiękowy, balansujący na granicy prawdy i fikcji. Sztuka stanowi eksperyment Jana Łucia i Piotra Klauzy, którzy eksplorują zjawisko immersyjności w sztukach performatywnych. Wydarzenie zaplanowano na godz. 19.



Widzów o nieco mocniejszych nerwach organizatorzy zaproszą na kryminał teatralny "W pętli zmysłów". Główni bohaterowie to Jane i Maxwell, angielskie małżeństwo, które znajduje w swojej sypialni trupa. Policja rozpoczyna śledztwo. To przedstawienie będzie można zobaczyć w niedzielę o godz. 18, wyjątkowo nie w Centrum Kultury, a w Domu Kultury LSM przy ul. Wallenroda 4a.



Warto dodać, że w ramach projektu "Przestrzenie Sztuki" odbędzie się także zaplanowany na środę, 13 grudnia o godz. 16, czytanie performatywne dramatu z elementami interaktywnymi w oparciu o tekst Czechowicza "Opowieść o papierowej koronie". Głównym celem inscenizacyjnym będzie skłonienie widza/słuchacza do poszukania odpowiedzi, czy dzisiejsza młodzież odnalazłaby się w realiach ubiegłego wieku? Tym spektakle organizatorzy zamierzają uczcić setną rocznicę jubileuszu prozatorskiego Józefa Czechowicza.



Wstęp na wszystkie pokazy jest wolny. Bezpłatne wejściówki na wybrane spektakle dostępne w kasie CK.