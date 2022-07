Lublin: Wydział Komunikacji zmienia godziny pracy

W poniedziałki obsługa będzie odbywała się w godz. 9-17, a w pozostałe dni – wtorki, środy, czwartki i piątki – w godz. 7.30-15.30.

– Załatwianie spraw w Wydziale Komunikacji będzie odbywać się przy zachowaniu pełnej obsady stanowisk pracy, co pozwoli na sprawniejszą obsługę mieszkańców. Natomiast przesunięcie godzin pracy w poniedziałki do godz. 17, również przy pełnym zespole pracowników, umożliwi wizytę w urzędzie w godzinach popołudniowych. Jest to rozwiązanie przyjęte także przez inne instytucje – informuje Monika Głazik z Biura Prasowego Ratusza.