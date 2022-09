Prace Piotra Józefowicza w Galerii Białej

Mieszcząca się w Centrum Kultury (ul. Peowiaków 12) Galeria Biała zaprasza na wernisaż wystawy prac Piotra Józefowicza pt. "The Show Must Go On / Przedstawienie musi trwać". Otwarcie ekspozycji nastąpi 23 września o godz. 18.