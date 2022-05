Lublin: Zamieszanie z festynem. Kto rządzi miejskim terenem na górkach czechowskich?

O zamieszaniu wokół niedzielnego festynu pisaliśmy obszernie wczoraj. Zabawa zapowiedziana przez stowarzyszenie Lubelska Liga Gier Miejskich ma się odbyć na ścieżce przeprowadzonej przez górki czechowskie od ul. Poligonowej do Koncertowej. Dawny poligon był niedawno miejscem poszukiwań prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej, który stara się znaleźć szczątki ofiar zbrodni z czasów II wojny światowej. Podczas ubiegłotygodniowych poszukiwań odkryto, jak poinformował IPN, rozproszone fragmenty ludzkich kości.

Pomysł organizowania festynu w miejscu, w którym przed laty mogło dojść do egzekucji, krytykował w czwartek miejski radny Piotr Breś z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Zastępca prezydenta odpowiedział mu, że „została cofnięta zgoda na organizowanie tej imprezy”. Później rzeczniczka prezydenta potwierdziła nam, że „zgoda na organizację festynów na tym terenie została wycofana”. Zastrzegła, że miasto nie współorganizuje, ani nie współfinansuje tej imprezy. Jedyne, co Ratusz ma z tym wspólnego to to, że zabawę zaplanowano na nieruchomości będącej jego własnością.

Jednak organizatorzy imprezy od razu zapowiedzieli, że festyn odbędzie się w zaplanowanym wcześniej miejscu. – Decyzja Urzędu Miasta jest dla nas niezrozumiała i zbyt późno podjęta – ogłosili. W piątek wieczorem rozesłali do mediów komunikat o tym, że… mają zgodę na organizację niedzielnego festynu.

– Lubelska Liga Gier Miejskich uzyskała zgodę na organizację festynu w dniu 29.05.2022 roku na ścieżce w Parku Górki Czechowskie – poinformował Jakub Gęca, prezes stowarzyszenia. Do maila dołączył pismo, ale nie zostało ono wydane przez Urząd Miasta, tylko… przez spółkę, która budowała ścieżkę i przekazała ją miastu.

„W odpowiedzi na pana wniosek z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie udostępnienia nieruchomości, położonej przy ul. Poligonowej (teren Górek Czechowskich ścieżka- przy placu zabaw) w celu zorganizowania festynu rodzinnego dla lokalnej społeczności, firma TBV Investment Sp.z. o. o. jako inwestor wyraża zgodę na zajęcie przedmiotowej ścieżki w dniu 29 maja 2022 roku” – czytamy w piśmie (pisownia oryginalna) podpisanym przez prezesa spółki Wojciecha Dziobę.

Festyn, który według Lubelskiej Ligi Gier Miejskich ma się odbyć w niedzielę na górkach czechowskich, ma się zacząć o godz. 13. Wśród atrakcji wymieniana jest dmuchana zjeżdżalnia, dmuchana arena walk, konkurencje sportowe, konkursy z nagrodami i darmowy popcorn.