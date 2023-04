Lublin. Zegar tyka, a już 9 tys. osób chce wygrać samochód za płacenie podatków

Zgłosić się można wyłącznie do 2 maja i tak jak w poprzednich edycjach akcji „Rozlicz PIT w Lublinie” nagrodą główną w konkursie jest samochód. Tym razem to osobowa hybryda.

Kto zostanie jego właścicielem, dowiemy się 16 kwietnia podczas losowania nagród. Do tej pory do loterii zgłosiło się 9 tys. osób.

Aby zagrać, trzeba płacić podatki w jednym z urzędów skarbowych obsługujących mieszkańców Lublina. Składając formularz PIT (także elektronicznie) należy wskazać Lublin jako miejsce zamieszkania. Wówczas część podatku zasili kasę miasta.

- Pieniądze z PIT stanowią ok. 1/5 wszystkich dochodów budżetu Miasta Lublin. Przez zmiany legislacyjne w systemie podatkowym budżet Lublina straci w tym roku ok. 300 mln zł. Dodatkowo, dochody z PIT w 2023 roku będą niższe o blisko 90 mln złotych od uzyskanych z tego tytułu w 2022 roku. Według danych Izby Administracji Skarbowej, w Lublinie jest ok. 240 tys. czynnych podatników PIT. Wpływ do kasy miasta w 2022 r. od jednej osoby płacącej podatek PIT w Lublinie to średnio ok. 2,4 tys. zł. W 2023 r. kwota ta będzie niższa i wyniesie około 2,1 tys. zł – wylicza Urząd miasta.

Aby zgłosić się do loterii, należy wypełnić formularz na stronie internetowej lublin.eu/PIT. Można także wypełnić papierowy kupon dostępny w jednym z Punktów Obsługi Loterii i wrzucić druk do urny.