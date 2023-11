Lublin: Zielone światło dla przebudowy ważnej osiedlowej ulicy. Wyłonili wykonawcę

Remont jednej z głównych ulic w osiedlu Mickiewicza na terenie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej to jedna z dwóch inwestycji (obok budowy przedłużenia ul. Węglarza w dzielnicy Ponikwoda), na które miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Urzędnicy szacowali, że przebudowa ul. Wallenroda będzie kosztowała nie więcej niż 13 mln 864 tys. zł brutto.

Pod koniec listopada okazało się, że w tym limicie mieszczą się wszystkie trzy oferty złożone w przetargu. Najtańszą cenę – 12 mln 730 tys. zł – zaproponowało Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lublinie. I to właśnie ono otrzyma zlecenie.

- Podpisanie umowy planowane jest w pierwszej połowie grudnia. Wykonawca będzie miał 19 miesięcy od daty zawarcia umowy na realizację inwestycji – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta.

Oznacza to, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace powinny potrwać do lipca 2025 roku. Ich zakres obejmie w pierwszej kolejności rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, parkingów, zjazdów i chodników. W tym miejscu powstanie nowa asfaltowa droga o długości 850 metrów i szerokości czterech metrów na odcinku jednokierunkowym (od ul. Wajdeloty do skrzyżowania z ul. Rymwida) i pięciu metrów na fragmencie, w którym ruch możliwy jest w obu kierunkach (między ulicami Rymwida i Zana). Po obu stronach ulicy pojawią się nowe chodniki z kostki brukowej, zmodernizowane zostaną istniejące miejsca postojowe, powstanie też nowe oświetlenie i kanalizacja deszczowa. Przebudowa czeka również skrzyżowania z ulicami Zana i Grażyny.

W związku z robotami mieszkańcy ale też osoby korzystające z usług znajdujących się przy ul. Wallenroda i w jej pobliżu instytucji (m. in. sąd, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Dom Kultury LSM czy przychodnia) muszą być przygotowani na uciążliwości. Ich dokładny zakres powinien być znany w najbliższym czasie.

- Zadaniem wykonawcy będzie także przedstawienie projektu czasowej organizacji ruchu, która określi poszczególne etapy prac i związane z nim ewentualne utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym – podsumowuje Justyna Góźdź.