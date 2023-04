Jak informuje Monika Fisz, rzeczniczka Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie zmiany zajdą już w poniedziałek 1 maja, ale nie w każdy dzień rozkład ma być świąteczny. Tu trzeba przypomnieć, że 2 maja – choć to Dzień Flagi – nie jest dniem wolnym od pracy. Tak samo jest z 4 i 5 maja. Oczywiście jeżeli ktoś w te dni weźmie w pracy wolne, to znacząco sobie wydłuży weekend, ale oficjalnie są to dni robocze.

Dlatego ZTM wprowadza takie zmiany, aby z jednej strony wziąć pod uwagę fakt, że pasażerów w autobusach i trolejbusach było mnie, a z drugiej chce zapewnić mieszkańcom dojazd do pracy czy szkoły.

I tak, w poniedziałek i we środę (1 i 3 maja) obowiązuje rozkład – dzień świąteczny, rok szkolny. Natomiast we wtorek, czwartek i piątek autobusy pojadą według rozkładu – dzień powszedni, specjalny.

W sobotę rozkład jazdy pozostaje bez zmian.

Dodatkowo od soboty 29 kwietnia linia nr 15, na wybranych kursach, wydłuży trasę przejazdu do pętli Dąbrowa.