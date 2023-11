Lublin: Zmiany na skrzyżowaniach. Tu lewoskręt, tam zielone strzałki

Wprowadzenie nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Głębokiej i Raabego Ratusz zapowiedział we wrześniu. Projekt doczekał się już realizacji i ci, którzy jadąc od strony ul. Filaretów chcą skręcić w lewo, mają do dyspozycji dodatkowy pas. Zmieniła się także lokalizacja przejścia dla pieszych, dotychczas usytuowanego między Centrum Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Przyrodniczego a znajdującymi się naprzeciwko uczelnianymi klinikami. Teraz zostało przesunięte na drugą stronę skrzyżowania.

- Celem zmian jest upłynnienie ruchu w godzinach szczytu w tym rejonie. To wynik współpracy z Radą Dzielnicy Rury, która poparła zaproponowane przez nas rozwiązania – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta.

- Jest lepiej. Na skręt czeka się krócej, a samochody jadące prosto nie stoją przez to w korkach. To dobre rozwiązanie – ocenia pan Michał, dojeżdżający codziennie do pracy w centrum z jednego z osiedli na terenie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wdrożono już także inne zmiany, o które wnioskowali dzielnicowi radni z tej części miasta. Chodzi o skrzyżowanie ulic Zana i Jana Sawy. Jadąc od strony ronda przy sklepie E.Leclerc nie można już skręcić w lewo na teren biurowca przy ul. Zana 32. By do niego dojechać, należy nawrócić na rondzie koło Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z kolei przy wyjeździe spod budynku stanął znak oznaczający nakaz jazdy w prawo. To rozwiązanie ma rozładować tworzące się w tym miejscu korki i przede wszystkim udrożnić wyjazd z osiedlowej ul. Jana Sawy.

To nie koniec nowości dla kierowców. W dzielnicach Dziesiąta i Kośminek wprowadzone zostały zmiany w funkcjonowaniu trzech sygnalizacji świetlnych, na których pojawiły się strzałki do warunkowego skrętu w prawo. Chodzi o dwupasmówkę będącą przedłużeniem ul. Krańcowej w kierunku ul. Wrotkowskiej i skrzyżowania: * Krańcowa – Dywizjonu 303 – Długa (wlot od ul. Wyzwolenia), * Wyścigowa – Dunikowskiego – Wojenna (wlot od Dunikowskiego), * Wyścigowa – Smoluchowskiego (wlot od ul. Nowy Świat).

- Strzałki do warunkowego skrętu uruchamiane są z relacją lewoskrętną i są bezkolizyjne. Rozwiązanie znacząco wpłynęło na poprawę ruchu we wspomnianych lokalizacjach – podkreśla Justyna Góźdź.