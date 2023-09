Afera wizowa. Ludowcy wzywają prezydenta do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Kandydaci PSL w wyborach do Sejmu w okręgu nr 6 (Lublin) – Krzysztof Hetman i Jakub Stefaniak z nr 30 – wzywają prezydenta Andrzeja Dudę do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie tzw. „afery wizowej”, kierując się troską o bezpieczeństwo wszystkich obywateli.

„Od kilku dni do Polaków docierają niepokojące sygnały, kóre są wynikami dziennikarskiego śledztwa. W naszej ocenie afera wizowa, może mieć wpływ na bezpieczeństwo polskich obywateli, bo jak donoszą opiniotwórcze media, nie wiadomo kto tak naprawdę w jej wyniku uzyskał wize i gdzie na terenie Polski lub Europy obecnie przebywa. W dzisiejszych czasach nie brakuje zagrożeń, także terrorystycznych, dlatego uważamy, ze odpowiedzialne Państwo powinno podjąć stosowne kroki. Jako odpowiedzialni politycy nie przesadzamy wyników sledztwa CBA i innych polskich stużb.

Uważamy, ze przedstawiciele wszystkich sił politycznych powinni omówić działania, jakie zostały i muszą zostać podjęte. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego byłoby też okazją do przedstawienia swoich propozycji na rozwiązanie potencjalnego kryzysu. Bezpieczeństwo Polaków jest bowiem sprawą nadrzędną, bez względu na to, kto w danym momencie sprawuje władze.” – ludowcy zwrócili się w piśmie do prezydenta Andrzeja Dudy.