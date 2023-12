Ma być bezpieczniej. Azyle, wyświetlacze prędkości i dodatkowe latarnie przy przejściach dla pieszych

Miasto przeprowadziło już odbiory zadań wykonanych w celu poprawy bezpieczeństwa. Prace za niespełna 660 tys. zł przeprowadziło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów. 400 tys. zł pochodziło z unijnej dotacji.

– Dzięki dofinansowaniu ze środków zewnętrznych, zrealizowaliśmy projekt na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego. Doposażenie przejść dla pieszych w specjalne wyświetlacze oraz azyle sprawi, że korzystanie z infrastruktury drogowej będzie teraz bardziej bezpieczne i komfortowe – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju.

Prace objęły osiem przejść w sześciu lokalizacjach.

Na Zemborzyckiej wykonano dwa azyle dla pieszych na wysokości Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych. Zlikwidowano tu pas do skrętu w lewo i wyznaczono dodatkową powierzchnię wyłączoną z ruchu przed azylem.

Dwa azyle pojawiły się także na Wileńskiej. Chodzi o przejście w okolicach przystanków autobusowych, które zostało nieznacznie przesunięte oraz o zebrę przed skrzyżowaniem z ul. Balladyny.

Azyl powstał również na Zana, przy skrzyżowaniu z ul. Krasińskiego. Wprowadzono tu nowy podział szerokości jezdni na odcinku przed przejściem dla pieszych. Jadący od strony al. Kraśnickiej przed skrzyżowaniem z ul. Skierki mają do dyspozycji dwa pasy ruchu (jeden do skrętu w lewo i jeden do jazdy prosto i w prawo). Od tego miejsca do ul. Krasińskiego ruch jest poprowadzony jednym pasem.

W trzech miejscach zamontowano mające służyć uspokojeniu ruchu wyświetlacze prędkości. Po cztery takie urządzenia pojawiły się w rejonie przejść dla pieszych przy Witosa (na wysokości ul. Rolna Osada) oraz ul. Krańcowej (przy ul. Kossaka). Dwa stanęły na ul. Nałęczowskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Gnieźnieńską. Wyświetlacze pokazują kolorowe ikony. Czerwona - „smutna” - pojawia się w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości. Zielona, symbolizująca uśmiech, jest wyświetlana, gdy pojazd porusza się zgodnie z przepisami.

W tym roku miasto wykonało też doświetlenia przejść dla pieszych w kilku innych lokalizacjach. Z pieniędzy z rezerwy celowej Rady Dzielnicy Sławin przeprowadzono takie prace przy zebrach na skrzyżowaniu ulic Sławinkowskiej i Świerkowej (naprzeciwko Zespołu Szkół nr 12) oraz w dwóch miejscach na ul. Willowej (przy kościele pw. św. Brata Alberta i w rejonie wejścia do Ogrodu Botanicznego UMCS). Dzięki środkom z budżetu obywatelskiego sfinansowano podobną inwestycję na wysokości ulic Strumykowej, Gnieźnieńskiej i Ślężan w dzielnicy Szerokie.

W poświąteczną środę z kolei dobiegał końca montaż czterech nowych słupów oświetleniowych na przejściu dla pieszych na ul. Bohaterów Monte Cassino, przy kościele na Poczekajce. To zadanie zrealizowano ze środków Rady Dzielnicy Konstantynów, która w ostatnim czasie sygnalizowała problemy z bezpieczeństwem w tym miejscu. Nasiliły się one zwłaszcza po oddaniu do użytku będącej częścią zachodniej obwodnicy Lublina al. Mazowieckiego.