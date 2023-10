Marcin Nowak wzywa do debaty

- Jestem samorządowcem z 17-letnim doświadczeniem i widzę jak bardzo uszczuplony został budżet bieżący na działalność samorządową. Jeśli patrzymy na stronę dochodową budżetu Miasta Lublin, to ona została uszczuplona o blisko 600 mln zł, z czego z samych zmian podatkowych jest to 300 mln zł, inne kwoty, które wiążą się z utratą dochodów związane są z inflacją, wzrostem cen energii, to są rzeczy oczywiste, które należy rekompensować. Bez działań odgórnych, bez mocnego lobowania na rzecz samorządów bardzo trudno będzie utrzymać stabilność budżetu – podkreślał.

Przy okazji wczorajszego Dnia Zwierząt Nowak postulował potrzebę szerszych zmian, jeśli chodzi o działalność na rzecz ochrony zwierząt.

- Sama legislacja, która została w tej sprawie podjęta i przepisy prawa, nie są może i najgorsze, ale jesteśmy dalecy od doskonałości, jeśli chodzi o działalność organów ścigania. Osobom znęcającym się nad zwierzętami grozi dziś nawet do 5 lat, jeśli działają ze szczególnym okrucieństwem. Jednak dużym problemem jest egzekwowanie tego prawa. Na przykład w zakresie organów ścigania policja ma instrumenty do tego, żeby odbierać zwierzęta, nad którymi pastwią się właściciele, a jednak bardzo często tego nie czyni ze względu na to, że ceduje te uprawnienia na organizacje pozarządowe. Uważam, że w tej materii należy przeprowadzić szczegółowe szkolenia i wyjaśnienia bo organy ścigania są również właśnie od tego, żeby takie działania podejmować. Jednocześnie nie wiem, dlaczego nie funkcjonuje częste powoływanie biegłych z zakresu weterynarii do określania, co wydarzyło się ze zwierzęciem, nad którym się znęcano. Bo bardzo często jako materiał dowodowy służą jedynie zdjęcia albo filmy. A działalność biegłych na tym polu byłaby niezbędna. Chciałbym, żeby w przyszłym prawie było to respektowane.