Marshall - pies do zadań specjalnych odwiedził Lublin. Teraz poszukuje chłopczyka ze zdjęcia

- Poszukuję chłopczyka ze zdjęcia. – napisał Marshall na swoim profilu na Facebook. - Lublin nadal siedzi mi w głowie... Podczas wizyty w szpitalu spotkałem chłopca, chyba Krzysia, który szczególnie zapadł mi w pamięci. Dopytywał dlaczego już muszę iść, czy jeszcze wrócę. Wyjaśniłem Mu, że muszę iść dalej, do innych dzieci, oczywiście zrozumiał. Później spotkaliśmy się jeszcze raz całkiem przypadkowo, przy windzie kiedy już wychodzili ze szpitala.

Nie potrafię przestać myśleć, dlatego chciałbym coś jeszcze zrobić dla Niego... potrzebuję Go odnaleźć i skontaktować się z rodzicami.

Pomożecie? Bardzo Was proszę o liczne udostępnienia. – Marshall zwrócił się do Internautów.