Maturzyści chcą studiować w Lublinie

Maturzyści 9 lipca poznali wyniki egzaminów maturalnych i mogli wpisać je w systemach rekrutacyjnych uczelni. Te zakończyły już pierwszy etap rekrutacji i podsumowały wyniki. Jak liczby pokazują, chęć studiowania w Lublinie wyraża ponad 33 tys. osób. Czy na pewno wybiorą Lublin, ilu będzie chętnych w drugim etapie oraz ilu studentów przybędzie do miasta, dowiemy się w październiku.

Jak rozkładają się te wyniki na poszczególnych uczelniach?

Najwięcej kandydatów aplikowało na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. W systemie rekrutacyjnym zarejestrowało się 16 tys. kandydatów (w tym niemal 2 tys. obcokrajowców), na 8 tys. możliwych miejsc.

– Dane te są porównywalne z rokiem ubiegłym i tym samym niezwykle satysfakcjonujące dla naszej uczelni. Mamy nadzieję, że przełożą się one na liczbę osób, które w najbliższych dniach dokonają finalizacji procesu rekrutacji, czyli złożą dokumenty na studia w UMCS – mówi Katarzyna Skałecka z biura prasowego uczelni.

Uczelnia oferuje około 100 kierunków studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych oraz ponad 300 różnych specjalności.

W czołówce najchętniej wybieranych kierunków znalazła się psychologia, gdzie na jedno miejsce jest 11 kandydatów. Kolejne na liście znalazły się:

Kryminologia – 8,06 osób na miejsce

Lingwistyka stosowana, spec. angielski z hiszpańskim – 7,70 osób na miejsce

Lingwistyka stosowana, spec. angielski z portugalskim – 6,90 osób na miejsce

Administracja i zarządzanie publiczne – 6,76 osób na miejsce

Anglistyka – 6,46 osób na miejsce

Malarstwo – 6,29 osób na miejsce

Jazz i muzyka estradowa – 5,50 osób na miejsce

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 5,49 osób na miejsce

Public relations i zarządzanie informacją – 5,41 osób na miejsce

Wśród oferowanych przez uczelnię nowości największym zainteresowaniem cieszyły się Inżynieria druku 3D, Marketing i lobbing polityczny czy Business Analytics and Data Science.

Biorąc pod uwagę liczbę rejestracji na dany kierunek, ta lista wygląda trochę inaczej, ale dalej króluje psychologia (1403 osób). Na drugim miejscu znalazło się prawo (1084). Później jest kryminologia (790), anglistyka (775) i finanse i rachunkowość (608)

Teraz do 22 lipca kandydaci, którzy zakwalifikowali się na studia mają czas na dostarczenie potrzebnych dokumentów. 24 lipca uczelnia ogłosi kolejne listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca. Ci czas na dostarczenie dokumentów mają od 25 do 29 lipca.

– Przypominamy również, że rekrutacja na studia I stopnia niestacjonarne i na studia II stopnia zwyczajowo zakończy się we wrześniu. Zainteresowani powinni dokonać rejestracji poprzez stronę: www.rekrutacja.umcs.pl – dodaje Skałecka.

Na drugim miejscu znalazł się Uniwersytet Medyczny, gdzie chętnych do studiowania jest ponad 8 tys. osób. Wynik porównywalny jest do tego z zeszłego roku. W tym roku nowością był kierunek terapia zajęciowa – zgłosiło się na niego 33 osoby. Największym zainteresowaniem niezmiennie cieszył się kierunek lekarski – kandydowało 2888 osób, co daje 8 kandydatów na jedno miejsce. Na drugim miejscu jest kierunek lekarsko-dentystyczny – 1425 kandydatów, na sto wolnych miejsc w trybie stacjonarnym. Wśród innych najpopularniejszych kierunków znalazły się:

Pielęgniarstwo – 837 osób

Fizjoterapia – 679 osób

Farmacja – 389

Analityka medyczna – 347

Położnictwo – 322

Ratownictwo medyczne – 296

Dietetyka – 269

Psychologia – 234

Do 23 lipca do godziny 12 zakwalifikowani studenci mają czas na złożenie na uczelni dokumentów potwierdzających chęć rozpoczęcia studiów na Uniwersytecie Medycznym.

Trzecią chętnie wybieraną uczelnią w Lublinie jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W systemie rekrutacyjnym zarejestrowało się ponad 7 tys. kandydatów, a wolnych miejsc jest 3,5 tys. na blisko 100 różnych kierunkach. Wśród nowości znalazło się m.in. przywództwo i retoryka, zarządzanie w języku angielskim, studia w trybie hybrydowym.

– Te studia z roku na rok cieszą się dużym zainteresowaniem, ze względu na to, że są to studia dzienne, gdzie studenci mogą na bieżąco studiować na miejscu na uczelni, ale także w zajęciach biorą udział studenci z innych krajów czy miast – mówi Magdalena Pranagal z biura rekrutacji KUL.

Tak jak w poprzednich latach, na uczelni największym zainteresowaniem cieszył się kierunek lekarski – 14 kandydatów na jedno miejsce. Później na liście znalazły się:

psychologia – 8 kandydatów,

pielęgniarstwo – 7 kandydatów,

kryminologia – 6 kandydatów.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również kierunki tj. położnictwo, prawo, kierunki filologiczne, a także zarządzanie czy ekonomia.

16 lipca na uczelni uruchomiono tzw. „wolny nabór” na wybrane kierunki studiów licencjackich i jednolitych magisterskich. Nabór w trybie wolnym potrwa do wyczerpania miejsc. Lista dostępnych kierunków będzie na bieżąco aktualizowana w systemie rekrutacyjnym. Rekrutacja jest całkowicie elektroniczna.

– Przypominamy, aby w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników potwierdzić podjęcie studiów na swoim koncie kandydata poprzez załączenie skanu dokumentów, tj. skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości na indywidualnym koncie w systemie e-Rekrut. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego, kandydat skreślany jest z listy osób zakwalifikowanych – dodaje Pranagal.

Na Uniwersytet Przyrodniczy na studia w języku polskim zarejestrowało się ponad 6 tys. osób. Kandydaci mogli wybierać spośród 47 kierunków I stopnia, 5 kierunków II stopnia oraz jednego kierunku studiów jednolitych magisterskich (weterynaria). Znalazły się także studia w języku angielskim.

– 30 czerwca 2024 r. zakończył się I nabór rekrutacyjny na studia anglojęzyczne. Łącznie 118 kandydatów zarejestrowało się na kierunek Veterinary Medicine, z czego 29 zostało przyjętych. II nabór na ten kierunek potrwa od 11 lipca do 1 września 2024 r. – informuje Monika Jaskowiak, rzeczniczka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Największym zainteresowaniem wśród studentów cieszył się kierunek weterynaryjny. O jedno miejsce ubiega się aż 7 kandydatów. Dalej na liście znalazły się:

analityka weterynaryjna – 5,2 osób na miejsce

hipologia i jeździectwo – 2,9 osób na miejsce

architektura krajobrazu – 2,7 osób na miejsce

geodezja i kartografia – 2,6 osób na miejsce

Natomiast jeśli spojrzeć na listę najpopularniejszych kierunków pod względem ilości liczby rejestracji, lista wygląda następująco:

weterynaria – 1071

behawiorystyka zwierząt – 225

dietetyka – 222

geodezja i kartografia – 159

analityka weterynaryjna – 156

Teraz zakwalifikowani kandydaci mają czas do 19 lipca by potwierdzić wybór kierunku. Można to zrobić osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera.

– Kandydaci, którzy złożą wszystkie wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie otrzymają status przyjęty. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na studia stanowią grupę rezerwową i będą kwalifikowani na podstawie listy rankingowej na zwolnione miejsca. W przypadku, gdy na niektórych kierunkach pozostaną wolne miejsca, zostanie ogłoszony kolejny nabór na studia – dodaje Jaskowiak.

Na Politechnice Lubelskiej największym zainteresowaniem cieszyły się informatyka, budownictwo oraz finanse i rachunkowość. A wszystkich kierunków do wyboru było 26. Nowy rok akademicki na „polibudzie” rozpocznie blisko 2 tys. pierwszorocznych studentów, natomiast o miejsce na uczelni starało się ponad 4,5 tys. osób.

– Co roku notujemy kilkuprocentowy wzrost zainteresowania naszymi kierunkami. W sytuacji niżu demograficznego jest to dobra wiadomość – mówi prorektor ds. studenckich prof. Paweł Droździel.

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce będzie ubiegać się na kierunkach związanych z nowoczesnymi technologiami i biznesem. Statystyki prezentują się następująco:

Marketing i komunikacja rynkowa – 4,3 osób na miejsce

Finanse i rachunkowość – 3,4 osób na miejsce

Architektura – 3,4 osób na miejsce

Informatyka – 3,3 osób na miejsce

Inżynieria i analiza danych – 3,3 osób na miejsce

Budownictwo – 3,2 osób na miejsce

Sztuczna inteligencja w biznesie – 3,0 osób na miejsce

Najwięcej osób zgłosiło się na kierunki:

Informatyka – 588

Budownictwo – 385

Finanse i rachunkowość – 309

Inżynieria i analiza danych – 299

Marketing i komunikacja rynkowa – 256

Mechatronika – 252

Zarządzanie – 211

Teraz do 19 lipca kandydaci mają czas na złożenie dokumentów i potwierdzenia chęci podjęcia studiów.