Miał być czynny tylko do końca lutego. Jaka będzie przyszłość dworca przy al. Tysiąclecia?

Na przełomie minionego i obecnego roku o terenie naprzeciwko lubelskiego zamku robiło się głośno z dwóch powodów: likwidacji targowiska przy starym dworcu PKS oraz likwidacji samego dworca.

Ta druga sprawa trwać miała aż do końca obecnego miesiąca - to do tego dnia Urząd Marszałkowski w Lublinie dał czas przewoźnikom na przeniesienie swojego interesu na Dworzec Lublin, który funkcjonuje od roku (termin i tak został wydłużony po negocjacjach przewoźników z marszałkiem).

Wicemarszałek Piotr Breś zapowiadał jednak, że ostateczna decyzja dotycząca przyszłości terenów należących do województwa zapadnie w pierwszym kwartale br. Podkreślał również, że priorytetem jest posprzątanie terenu. Na terenie po targowisku i części dworca już powstał parking. Do końca lutego dworzec miał zakończyć całkowicie swoje funkcjonowanie w dotychczasowej roli.

W piątek jednak jedna z firm przewozowych oznajmiła, że z dworca korzystać będzie do końca roku.

– Informujemy, że zostało nam wydłużone zezwolenie na korzystanie z dworca przy Alejach Tysiąclecia do końca bierzącego roku – czytamy na Facebook’owym profilu przewoźnika.

To było na tyle duże zaskoczenie dla mieszkańców, że część z nich nie kryła swojego zdziwienia i zaczeła dopytywać skąd ta nagła zmiana planów. Pojawiły się nawet głosy mówiące o tym, że to działanie wpłynie na szkodę Dworca Lublin wybudowanego po to, aby przejąć ruch autobusowy z al. Tysiąclecia.

Plany likwidacji dworca z końcem lutego są już nieaktualne. Potwierdza to Dziennikowi Wschodniemu Remigiusz Małecki, rzecznik prasowy marszałka województwa.

– W związku z podjętymi działaniami mającymi na celu aktualizację w zakresie rzeczowo- finansowym nieruchomości będących własnością Województwa Lubelskiego zarządzanych przez Spółkę Lubelskie Dworce SA oraz odpowiadając na prośby Przewoźników podjęto decyzję o wydłużeniu okresu prowadzenia działalności dworcowej. Na obecnym etapie nie wskazujemy ostatecznego terminu wygaszenia działalności – tłumaczy.

Nowa data wygaszenia dworca jeszcze nie padła, ale część mieszkańców miasta nie kryje swojego oburzenia decyzją władz województwa.