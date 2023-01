Miała być kurczakiem ale było za zimno. Zbiera, bo jej córka też miała sepsę

0 A A

– Już nie pamiętam, który to był finał, ani na co zbierałam gdy chodziłam z puszką pierwszy raz. Miałam 17 albo 18 lat. Starsza siostra mnie kiedyś wzięła ze sobą i tak mi się spodobało, że od tamtej pory jestem co roku – wspomina pani Agnieszka, która zajmuje się handlem i wychowuje dwójkę dzieci.

