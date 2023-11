Miasto szuka nowych najemców. Na liście m.in. lokale w Astorii i hostel na Starym Mieście

Opublikowany przez ZNK wykaz nieruchomości przeznaczonych na wynajem w drodze licytacji oraz ustnego lub pisemnego przetargu zawiera 61 adresów. W większości przypadków są to kolejne próby znalezienia nowych najemców.

- Wśród nowych pozycji znalazły się lokalizacje przy Al. Racławickich 24, gdzie do niedawna działał sklep z tanią odzieżą oraz przy ul. Hutniczej 28A, gdzie dotychczas najemca prowadził sklep z pasmanterią – mówi Łuksz Bilik, rzecznik prasowy Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie.

Przy ul. Hutniczej chodzi o niespełna 19-metrowy lokal w tamtejszym pasażu z ceną wywoławczą 15 zł za metr kwadratowy. Z kolei przy Al. Racławickich do wynajęcia jest prawie 48 mkw. Minimalna stawka wynosi 20 zł za metr.

Po raz drugi do przetargu zostały wskazane trzy lokalizacje. Chodzi o lokale przy Al. Racławickich 22 (prawie 95 mkw., zajmowane do tej pory przez jedną z fundacji), ul. Czwartek 17 (niemal 107 mkw., wykorzystywane wcześniej jako pracownia ceramiczna) oraz ul. Zamojskiej 21 (185 mkw., gdzie dotychczas mieściło się biuro tłumacza języka niemieckiego, prowadzona tam była także działalność plastyczna).

Pozostałe pozycje to lokale, dla których ZNK szuka najemców od dłuższego czasu. Aż cztery z nich znajdują się w budynku na rogu Al. Racławickich i ul. Lipowej, czyli w popularnej Astorii. Dwa z nich są zlokalizowane w piwnicach. W przypadku dziewięciu pomieszczeń o łącznej powierzchni prawie 300 mkw. w grę wchodzi najem na okres dziesięciu lat w drodze negocjacji. Z kolei 230-metrowy lokal bez dostępu do światła dziennego, w którym wcześniej działała dyskoteka, został wystawiony na licytację. Stawka minimalna to 15 zł za metr. Do przetargu zostały zgłoszone także powierzchnie na drugim i trzecim piętrze (odpowiednio: 323 oraz 442 mkw.) z możliwością prowadzenia tu działalności handlowej, biurowej lub usługowej.

Takie samo jest przeznaczenie lokali w kamienicy przy ul. Grodzkiej 19. To siedem pomieszczeń na parterze, pięć na pierwszym piętrze i sześć na poddaszu, łącznie prawie 228 mkw. Wcześniej działał tu hostel.

Pełne wykazy przeznaczonych na wynajem nieruchomości można znaleźć na stronie internetowej ZNK, w zakładce „Przetargi”. – Zostały one opublikowane na okres 14 dni, czyli do 16 listopada. Po upływie tej daty opublikujemy informację o dokładnym terminie, w jakim można składać oferty oraz o terminie, w jakim odbędzie się przetarg – podsumowuje Łukasz Bilik.