Międzynarodowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w Lublinie

Wolontariusze i pracownicy PCK dla uczestników wydarzenia przygotowali spotkania, konkursy, akcje krwiodawstwa oraz uliczną zbiórkę.

We wtorek na Placu Zamkowym odbędzie się akcja zbiórki krwi. Środa to dzień skierowany do seniorów, a w czwartek atrakcje czekają najmłodszych. W sobotę odbędzie się okręgowy etap Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy.

Podczas święta PCK odbywa się także zbiórka pieniędzy. Przyświeca jej hasło: „Niektóre marzenia są do spełnienia". Zebrane środki w całości przekazane będą na potrzeby dzieci i młodzieży będących pod opieką PCK.