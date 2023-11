Miesiąc obsuwy, tydzień odbiorów. Ul. Popiełuszki już przejezdna

Inwestycja na jednej z głównych ulic dzielnicy Wieniawa miała być gotowa do końca września. Ze względu na przedłużenie się prowadzonych równolegle prac przy modernizacji sieci ciepłowniczej termin wydłużono jednak o miesiąc. 30 października ratusz poinformował o zakończeniu robót drogowych. Do uruchomienia regularnego ruchu w tym miejscu (w trakcie remontu odbywał on się w jednym kierunku, do al. Sikorskiego) pozostało jeszcze wykonanie odbiorów technicznych.

Te właśnie zostały skończone, w związku z czym kierowcy i piesi mogą już poruszać się ul. Popiełuszki bez utrudnień. Jak potwierdził Zarząd Transportu Miejskiego, od środowego poranka powrócą tu także pojazdy komunikacji miejskiej. Chodzi o autobusy linii 2, 4 i 13, które tymczasowo jeździły objazdem przez al. Sikorskiego, rondo Honorowych Krwiodawców i Al. Racławickie.

W ramach inwestycji ul. Popiełuszki zyskała nową nawierzchnię na odcinku od ul. Junoszy (na wysokości bursy szkolnej) do ul. Legionowej. Przebudowane zostało także skrzyżowanie z ul. Głowackiego, a odnowiona sygnalizacja świetlna została włączona do Systemu Zarządzania Ruchem. Drogowcy wykonali tez nowe chodniki z kostki brukowej na dotychczas nieremontowanych fragmentach, a te, które już były wybrukowane, zostały ułożone na nowo. Na przystankach autobusowych pojawiły się nowe wiaty oraz wyświetlacze informujące o najbliższych odjazdach. Przystanek dotychczas zlokalizowany przy Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty został przesunięty nieco dalej, w okolice wąwozu.