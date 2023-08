Mieszkańcy czekali na to od lat. W końcu jest konkret

O drogę od dawna upominali się mieszkańcy Głuska. – Był to też główny temat podczas rozmów i spotkań z mieszkańcami i mieszkankami w ramach projektu „Plan dla Dzielnic” – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina i podkreśla, że inwestycja ma na celu usprawnienie warunków ruchu kołowego, rowerowego i pieszego poprzez budowę nowej nawierzchni jezdni, zatok autobusowych oraz chodników i ścieżki rowerowej na całej długości inwestycji.

Kompleksowej rozbudowie poddany zostanie odcinek o długości ok. 1170 m, od skrzyżowania z ul. Głuską do granicy miasta. – Projekt zakłada zachowanie istniejącej trasy ulicy – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego lubelskiego ratusza.

– Roboty budowlane będą realizowane w zakresie obecnego pasa drogowego poszerzonego o część wydzielonych działek sąsiednich. Powstanie ulica jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, każdy o szerokość 3,5 m. Do tego, na całej długości obustronne chodniki z kostki betonowej. Wzdłuż północnej krawędzi jezdni powstanie dwukierunkowa bitumiczna ścieżka rowerowa o szerokości 2 m. – dodaje Góźdź.

Całość uzupełnią trzy zatoki autobusowe o długości peronu 20 m i szerokości 3 m. Inwestycja przewiduje również wykonanie zjazdów do posesji oraz dwóch bitumicznych wlotów dróg bocznych z chodnikami. Przy okazji przebudowy ul. Zorza zostanie wykonany nowy kanał deszczowy, którego zachodnia zlewnia zostanie włączona do istniejącego odcinka w ul. Głuskiej, a wschodnia, poprzez dodatkowy odcinek o długości około 715 m, do istniejącego kolektora w rejonie ul. Szklarnianej.

Wybudowane zostanie również nowe oświetlenie uliczne oraz zdemontowana istniejąca napowietrzna sieć oświetlenia. Otwarcie ofert zaplanowano na 6 września. Wykonawca będzie miał 22 miesiące na realizację inwestycji od daty podpisania umowy