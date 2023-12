Mikołaj zawiezie do pracy i zapyta o bilet. Będzie też specjalny trolejbus

Pojazd z zewnątrz będzie oklejony grafiką z choinkami i bombkami. W jego wnętrzu znajdą się wełniane ozdoby, wykonywane co roku przez panie z grupy „Otulanie włóczką”.

– Dodatkowo, podróż pasażerom będzie umilać świąteczna muzyka. Na pasażerów mikołajkowej linii będą również czekały słodkie upominki – informuje Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.

W Mikołajki trolejbus będzie kursował na linii nr 158. Z zajezdni przy ul. Grygowej wyjedzie o godz. 8.57. O godz. 9.07 wyruszy z przystanku Felin 02 w kierunku Zana ZUS, a następnie będzie realizował kolejne kursy.

Od 7 grudnia specjalny pojazd będzie kierowany do standardowej obsługi regularnych linii. Na ulicach miasta będzie można go zobaczyć do 19 stycznia.

Nie będzie to jedyna mikołajkowa atrakcja. W środę, 6 grudnia, część kierowców MPK włoży czerwone czapki Mikołajów. To kontynuacja tradycji rozpoczętej 11 lat temu przez dwóch pracowników miejskiej spółki, którzy spontanicznie, z własnej inicjatywy, przebrali się w czerwone stroje. Pomysł spodobał się w firmie i od tamtej pory jest powtarzany co roku. Z czasem w role Mikołajów zaczęli wcielać się także kontrolerzy biletów. Podobnie będzie w tym roku.